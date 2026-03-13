Induction par roti kaise banate hain: पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण भारत में भी एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है। ऐसे में LPG सिलेंडर की शॉर्टेज और कीमत में बढ़ोतरी होने से आम आदमी परेशान है। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने गैस कम खर्च करने के लिए इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है इंडक्शन के कुकटॉप पर फूली-फूली रोटी बनाना। लोगों की शिकायत होती है कि रोटियां बनाने के बाद सख्त हो जाती हैं या फिर फूलती ही नहीं है।

इंडक्शन पर रोटी बनाने के लिए इस तरह गूंथे आटा

गैस की बजाय इंडक्शन पर रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको सही तरह से आटे गूंथना होगा। इसके लिए किसी बर्तन में आटा लें। उसमें बहुत हल्का सा नमक मिलाएं। धीरे-धीरे पानी डालते हुए आटा गूंथे। आप चाहें तो इसमें हल्का सा दूध में मिक्स कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आटा बहुत सख्य या गीला न हो। इंडक्शन की तेज और सीधी हीट के लिए आपको लचीला आटा गूंथना पड़ेगा। इसके बाद आटे को कुछ देर के लिए बर्तन या गीले कपड़े से ढककर छोड़ दें। ऐसा करने से ग्लूटेन सेट हो जाएगा और रोटियां अच्छी बनेंगी।

इन बातों का रखें ध्यान

इंक्शन पर रोटी बनाने के लिए आपको इंडक्शन फ्रेंडली तवे की जरूरत होगी। इसके बाद इंडेक्शन को मीडियम हीट पर सेट कर लें। ज्यादा तेज आंच पर रोटियां जल सकती हैं या फिर अंदर से कच्ची रह सकती है। कम आंच पर वह पापड़ जैसी सख्त भी हो सकती है।

इस तरह बनाएं इंडक्शन पर फूली-फूली मुलायम रोटी

अब रोटी बनाने के लिए आटे की छोटी लोई लें। उससे गोल रोटी बेल लें। तवा को सही गरम करें। फिर रोटी को उसके ऊपर डालें। जब रोटी की सतह पर बबल्स दिखाई दें तो रोटी को पलट दें। इससे रोटी का बेस तैयार होगा। इसके बाद रोटी को थोड़ा देर सिकने दं। हल्के भूरे रंग के बबल्स आने पर रोटी फूलने के लिए तैयार हो जाती है। इंडक्शन पर सीधी आंच नहीं होती है। ऐसे में इसे तवे पर फुलान होता है। इसके लिए एक सूखा किचन टॉवल लें। रोटी के फूले हुए हिस्से को हल्का-हल्का दबाएं। रोटी को हर कोने पर दबा-दबा कर सेकें। ऐसा करने से यह फूल जाएगी।