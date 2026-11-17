DIY Flax Seeds Face Mask: फ्लेक्सीड्स यानी अलसी के बीज सेहत के लिए ही नहीं बल्कि त्वचा के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। इसमें मौजूद ओमेगा- 3 त्वचा को गहराई से जाकर पोषण और नमी देता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल चेहरे को मुलायम बना सकता है। यही वजह है कि इसे चेहरे पर कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है।

अलसी के बीजों से फेस मास्क बनाया जा सकता है, जो त्वचा को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकती है। हालांकि त्वचा पर इसका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करें। जलन, खुजली या असहजता महसूस होने पर इसे न लगाएं। अगर आपको त्वचा संबंधी कोई समस्या है या किसी चीज से एलर्जी है, तो एक्सपर्ट की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करें।

अगर आप अलसी के बीजों को स्किन केयर रूटीन में शामिल करना चाहती हैं, तो इससे फेस मास्क बना सकती हैं। इससे आप अलग-अलग तरह से फेस मास्क बनाकर लगा सकती हैं। जो चेहरे को साफ, चमकदार और मुलायम बनाए रखने में मदद कर सकता है।

पहला तरीका

सामग्री

अलसी के बीज – 2 चम्मच

पानी- 1 कप

दही या शहद (वैकल्पिक)

बनाने का तरीका

इस फेस मास्क को बनाने के लिए अलसी के बीजों को पानी में डालकर धीमी आंच पर अच्छी तरह उबाल लें। इसे तब तक पकाएं, जब तक जेल न बन जाए। अब जेल को छलनी में छान लें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इस्तेमाल करने से पहले इसमें दही या शहद मिला सकते हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें। चेहरे को धोकर इस फेस मास्क को लगाएं और करीब 15 मिनट छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को पानी से धो लें।

दूसरा तरीका

सामग्री

अलसी के बीज- 1 चम्मच

पानी- आधा कप

एलोवेरा जेल

शहद

नींबू का रस

गुलाब जल

बनाने का तरीका

इस फेस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले अलसी के बीजों को पानी में लगभग 3-4 घंटे या रातभर भिगोकर रख दें। अब इन्हें 8-10 मिनट तक उबाल लें ताकि इससे जेल बन जाए। इसे अच्छी तरह छलनी से छान लें। अब बाउल में अलसी के बीजों से तैयार किया जेल, एलोवेरा जेल, शहद, नींबू का रस और गुलाब जल डालें। सभी सामग्री को अच्छी तरह मिक्स करें। इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं फिर 15 मिनट बाद चेहरे को धो लें। हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

तीसरा तरीका

सामग्री

अलसी के बीज- 2 चम्मच

एलोवेरा जेल- 1 चम्मच

गुलाब जल- 1 चम्मच

विटामिन ई कैप्सूल- 1

इस तरह बनाएं जेल फेस मास्क

जेल मास्क बनाने के लिए सबसे पहले अलसी के बीजों को पानी में उबाल लें। जब यह जेल में बदल जाए, तो इसे छलनी से छान लें। अगर आपके पास स्टील की छलनी नहीं है, तो सूती कपड़े से भी छान सकते हैं। इस जेल को बाउल में निकाल लें। अब इसमें एलोवेरा जेल, गुलाब जल और विटामिन ई कैप्सूल मिलाएं। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें। फेस जेल मास्क तैयार है। इसे आप चेहरे और गर्दन पर लगा सकते हैं। हालांकि लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”