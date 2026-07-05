Gardening Tips: किचन में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें अक्सर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। हालांकि इनमें से कुछ चीजों का इस्तेमाल आप गार्डनिंग में कर सकते हैं। इनमें कद्दू के बीज भी शामिल हैं। अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं, तो कद्दू के बीजों से पौधों के लिए खाद तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का सही तरीका।

कद्दू के बीजों से खाद बनाने का तरीका

सबसे पहले कद्दू के बीजों को अलग कर लें और उन्हें पानी से अच्छी तरह साफ करें, ताकि उनपर लगा गूदा हट जाए। इसके बाद बीजों को किसी साफ कपड़े या ट्रे पर फैलाकर करीब 2-3 दिन तक तेज धूप में सुखाएं। ध्यान रखें कि बीजों में नमी न रहे। अगर इनमें नमी रह जाएगी, तो इनका बारीक पाउडर बनाना मुश्किल हो सकता है।

अब बीजों को मिक्सर में डालकर बारीक पाउडर तैयार कर लें। इस तैयार पाउडर को किसी साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख दें। ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके।

खाद इस्तेमाल करने का तरीका

कद्दू के बीजों से तैयार किया गया पाउडर सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। 1-2 चम्मच किसी भी गमले की मिट्टी में डालें और हल्के हाथों से मिट्टी में मिला दें। इसके बाद ऊपर से थोड़ा-सा पानी डालें। जिससे पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। समय-समय पर सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

किन पौधों में कर सकते हैं इस्तेमाल?

कद्दू के बीजों से तैयार पाउडर का इस्तेमाल कई सजावटी और फूलों वाले पौधों की मिट्टी में किया जा सकता है। गुलाब, गेंदा, गुड़हल और चमेली जैसे पौधों के गमलों में इसे मिलाया जा सकता है। किसी भी पौधे में इसका इस्तेमाल हमेशा सीमित मात्रा में करें।

इन बातों का रखें ध्यान

बीजों को पीसने से पहले पूरी तरह सूखा लें। नमी वाले बीज जल्दी खराब हो सकते हैं। पाउडर को स्टोर करने के लिए एयरटाइट डिब्बे का इस्तेमाल करें। किसी भी तरह की घरेलू खाद का इस्तेमाल संतुलित मात्रा में करें। अगर पौधे में पहले से कोई समस्या दिखाई दे रही है, तो उसकी स्थिति के अनुसार देखभाल कर सकते हैं।

किचन वेस्ट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कद्दू के बीजों से तैयार यह आसान खाद अच्छा ऑप्शन होस कती है। इससे न सिर्फ बीजों का दोबारा उपयोग किया जा सकता है, बल्कि गार्डनिंग शौकीनों के लिए पौधों की देखभाल करना भी आसान हो सकता है।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।