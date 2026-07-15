क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, पूरा मेकअप करने के बाद भी चेहरा अधूरा सा लगता है। वजह होती है हल्की-पतली और गैप वाली आइब्रो। आइब्रो चेहरे को फ्रेम देती हैं। अगर इनका शेप या घनापन सही दिखे, तो पूरा लुक निखर जाता है। बहुत सारे लोगों की आइब्रो हल्की या पतली होती हैं। ऐसे में उसे घना दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप माइक्रोब्लेडिंग या महंगे ट्रीटमेंट ही कराए। सही मेकअप तकनीक अपनाकर कुछ ही मिनटों में आइब्रो को ज्यादा भरा हुआ और नेचुरल दिखाया जा सकता है। आइए जानें इसका तरीका।

सबसे पहले आइब्रो को ब्रश करें

आइब्रो को घना दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले आइब्रो को ब्रश करें। अगर बाल एक ही दिशा में नहीं हैं, तो आइब्रो और पतली दिखती है। इसके लिए स्पूली (Mascara जैसी ब्रश) से बालों को ऊपर और बाहर की दिशा में ब्रश करें। ऐसा करने से काफी फर्क पड़ता है।

पेंसिल से लाइन नहीं, छोटे-छोटे बाल बनाएं

सबसे आम गलती यही होती है कि लोग पूरी आइब्रो को एक साथ रंग देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। इसकी बजाए जहां गैप है, वहां छोटे-छोटे स्ट्रोक बनाएं। हर स्ट्रोक असली बाल जैसा दिखना चाहिए। इससे आइब्रो नेचुरल लगती है।

शुरुआत को हल्का रखें

आइब्रो का शुरुआती हिस्सा ज्यादा गहरा न भरें। ऐसा करने से चेहरा अजीब दिख सकता है। इसकी बजाय बीच और आखिर वाले हिस्से में थोड़ा ज्यादा रंग रखें।सामने वाले हिस्से को स्पूली से हल्का ब्लेंड कर दें।

ट्रांसपेरेंट या टिंटेड जेल लगाएं

यह स्टेप कई लोग छोड़ देते हैं, जबकि यह बहुत जरूरी है।ट्रांसपेरेंट या टिंटेड जेल लगा से आइब्रो के बाल पूरे दिन अपनी जगह रहते हैं।आइब्रो थोड़ी ज्यादा घनी दिखाई देती है।

कंसीलर से शेप साफ करें

अगर आइब्रो के किनारे साफ नहीं हैं तो वे पतली लग सकती हैं। इसलिए यह स्टेप भी फॉलो करें। इसके लिए आइब्रो के नीचे थोड़ा कंसीलर लगाकर ब्लेंड करें।इससे शेप उभरकर आती है।

सही रंग चुनना सबसे जरूरी

काले बाल हैं तो जेट ब्लैक की बजाय डार्क ब्राउन अक्सर ज्यादा नेचुरल लगता है। हल्के बाल हैं तो सॉफ्ट ब्राउन बेहतर रहता है। बहुत गहरा रंग आइब्रो को नकली दिखा सकता है।

आखिरी में स्पूली जरूर चलाएं

यह सबसे आसान लेकिन असरदार ट्रिक है। इससे पेंसिल और पाउडर आपस में मिल जाते हैं। हार्ड लाइनें गायब हो जाती हैं। आइब्रो ज्यादा नेचुरल लगती है।

अगर आपकी आइब्रो बहुत पतली है, तो पेंसिल ,पाउडर और जेल—इन तीनों का कॉम्बिनेशन अकेली पेंसिल से ज्यादा नेचुरल और लंबे समय तक टिकने वाला फुलर लुक देता है। यही तकनीक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं।