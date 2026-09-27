Eggless Cake Recipe: केक किसी खास मौके, जन्मदिन या मीठा खाने की इच्छा होने पर अक्सर बेकरी से लाया जाता है। बाजार में मिलने वाले केक में अंडे का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से कई लोग इसे खाने से बचते हैं। हालांकि बच्चों को केक काफी पसंद होता है और वे कई बार इसे खाने की जिद करते हैं। उनको खुश करने के लिए आप घर पर ही बिना अंडे के स्वादिष्ट केक बना सकते हैं। खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको ओवन की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अगर आपके पास ओवन नहीं है, तो इसके बिना भी बाजार जैसा सॉफ्ट और जालीदार केक बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए आपको अंडे की भी जरूरत नहीं होगी। बच्चों को खुश करने के लिए केक बनाना चाहते हैं, तो यहां दी गई आसान रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं।

सामग्री

सूजी- 1 कप

चीनी- 3/4 कप

दूध- 1 कप

बटर – 1 चम्मच

दही- 1/2 कप

मैदा- 1/2 कप

वनीला एसेंस- 4 से 6 बूंदें

बेकिंग पाउडर- 1 चम्मच

बेकिंग सोडा- 1/2 चम्मच

केक बनाने का तरीका

इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को मिक्सर में पीस लें, जिससे केक ज्यादा दानेदार न बने। अब एक बाउल में चीनी और दूध डालें। दूध को गरम करके इस्तेमाल करें। अब इसमें बटर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। दूध गरम होने की वजह से बटर घुल जाएगा। अब इसमें दही डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें पीसी हुई सूजी डालते हुए अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद बैटर में मैदा डालें और अच्छी तरह चम्मच से मिलाएं। अब इस बैटर को ढककर करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए।

अब केक टिन को अच्छी तरह ग्रीस कर लें। अगर आपके पास बटर पेपर है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा केक टिन में तेल या घी लगाकर हल्का सा मैदा डालें और इसे चारों तरफ कोट कर लें। यह बटर पेपर की तरह ही काम करेगा। अब कड़ाही को धीमी आंच पर गरम होने के लिए रख दें। इसमें नमक डालकर ढक दें और अच्छी तरह गरम होने दें।

अब बैटर में करीब 4 से 6 बूंदें वनीला एसेंस की डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर वनीला एसेंस नहीं है, तो इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं। इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। जिससे केक सॉफ्ट और जालीदार बन सकता है। अब ऊपर से हल्का दूध डाल दें और इसे मिक्स कर लें। अब इस बैटर को केक टिन में डाल दें। ध्यान रखें कि बैटर को पूरी तरह ऊपर तक न भरें। जब कड़ाही गरम हो जाए तो उसमें स्टैंड रखकर केक टिन को रख दें। इसे ऊपर से ढक दें। इसे धीमी आंच पर करीब 30 से 40 मिनट तक पकाएं। केक को ऊपर से गार्निश करने के लिए कटे हुए पिस्ता और बादाम डाल दें। चाकू डालकर केक चेक कर सकते हैं। जब केक तैयार हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल लें। इस तरह घर पर आसानी से केक बनाया जा सकता है।