Dum Arbi Masala Recipe: अरबी की सब्जी को हर बार एक ही तरीके से बनाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ अलग रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। लंच या डिनर में बनाने के लिए अरबी एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। अक्सर घरों में इसे मसालों के साथ सूखी या फिर छाछ के साथ बनाया जाता है। इसे बनाने का तरीका कई जगहों पर अलग-अलग है। आज हम आपको दम अरबी मसाला सब्जी बनाने का तरीका बता रहे हैं। यह स्वाद में बहुत ही लाजवाब होती है, जिसे रोटी या चावल के साथ खाया जा सकता है।

अगर आप अरबी की सब्जी को अलग तरीके से बनाना चाहते हैं, तो शेफ कुणाल कपूर की इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। उन्होंने यह रेसिपी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका क्या है।

सामग्री

अरबी- 500 ग्राम

नमक- 1 चम्मच

सरसों का तेल- 3 चम्मच

अजवाइन- 1/2 चम्मच

अदरक- 2 चम्मच

नमक- स्वादानुसार

काला नमक- 1/2 चम्मच

ग्रेवी के लिए सामग्री

सरसों का तेल- 5 चम्मच

हींग- 1/2 चम्मच

जीरा- 1 चम्मच

अजवाइन- 1/2 चम्मच

लहसुन- 2 चम्मच

अदरक- 2 चम्मच

हरी मिर्च – 2

प्याज़ – 1½ कप

पानी – ½ कप

हल्दी – ½ चम्मच

कश्मीरी मिर्च पाउडर – 2 चम्मच

धनिया पाउडर – 1½ चम्मच

नमक – स्वादानुसार

काला नमक – ¾ चम्मच

दही – ½ कप

टमाटर – 1½ कप

पानी – 2 कप

कसूरी मेथी – एक चुटकी

ताज़ा धनिया – आधा कप

गरम मसाला पाउडर – चुटकीभर

बनाने का तरीका

सबसे पहले अरबी को अच्छी तरह धो लें। अब उबलते पानी में अरबी को डाल दें। इसमें साथ ही नमक भी डाल दें। इससे अरबी के अंदर तक नमक पहुंच जाता है, जिससे उसका स्वाद बेहतर हो सकता है। जैसे ही अरबी उबल जाए, इसका पानी निकाल दें। ऐसा नहीं करने पर अरबी चिपचिपी हो सकती है। इन्हें अच्छी तरह छील लें और एक बाउल में निकाल लें। एक पैन में तेल गरम करें और उसमें थोड़ी अजवाइन और अदरक डालें। अब इसमें उबली हुई अरबी को डाल दें। इससे अरबी के ऊपर की सतह कुरकुरी हो जाएगी। इसे तेज आंच पर हल्का पकाएं। ऊपर से हल्का नमक और काला नमक डालें।

अब मसाला तैयार करने के लिए एक पैन में तेल गरम करें। अब इसमें हींग, अजवाइन, जीरा, बारीक कटा लहसुन और अदरक डालें। इसे कुछ देर पकाएं और फिर हरी मिर्च और प्याज डालकर भून लें। इसे हल्का ब्राउन होने तक पकाएं। अब मसाले डालने स पहले इसमें थोड़ा पानी डालें। इससे मसाले जलेंगे नहीं और उनका स्वाद अच्छा आएगा। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और काला नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब दही लें और उसे अच्छी तरह फेंटकर कड़ाही में डाल दें। आंच को तेज करके ग्रेवी को अच्छी तरह पकाएं। जब तक मसाला गाढ़ा न हो जाए, तब तक इसे पकाएं। अब इसमें टमाटर डालें और इसे पकने दें। अब इसमें पानी डालें और कुछ देर पकने दें। अब इस मसाले को ठंडा करने के बाद मिक्सर में पीस लें। ग्रेवी को एक बार फिर गरम करें और इसमें अरबी को डाल दें। इसमें कसूरी मेथी और ताजा हरा धनिया डालें। इसे ढककर करीब 2 से 3 मिनट तक पकाएं। इसमें हल्का गरम मसाला डालें और गैस बंद कर दें। इसे रोटी, चावल या नान के साथ सर्व कर सकते हैं।