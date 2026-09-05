How to Make Doormat with Jute Bag: दरवाजे को साफ-सुथरा और खूबसूरत बनाए रखने के लिए डोरमैट का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल बाजारों में कई तरह के डिजाइन वाले डोरमैट आसानी से मिल जाते हैं, जिसे आप अपने बजट के अनुसार खरीदते हैं। लेकिन बाजारों में मिलने वाली चीजों की तुलना में घर पर बनी हुई चीजें आजकल ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। जो दिखने में तो खूबसूरत होती ही हैं लेकिन साथ में बेकार समान को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में भी मदद मिलती है।

पुरानी चीजों को अक्सर हम अलमारी में या कार्टन में पैक करके रख देते हैं। खाली डिब्बे, पेपर बैग, पुराने कपड़े और जूट की बोरी भी इनमें शामिल है। जूट की बोरी का इस्तेमाल आलू, प्याज या बड़ी-बड़ी चीजों को रखने के लिए किया जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल करके आप दरवाजे की सजावट कर सकते हैं। इससे खूबसूरत और स्टाइलिश डोरमैट तैयार किया जा सकता है। अगर आप घर पर डोरमैट बनाना चाहते हैं, तो यहां बताए गए स्टेप्स की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका क्या है।

सामग्री

जूट की बोरी

कैंची

कपड़ा

सजावटी रस्सी

झालर/ टासल्स

डोरमैट बनाने का तरीका

घर में रखी पुरानी जूट की बोरी को बेकार समझकर बक्से में रखने की बजाय दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। डोरमैट बनाने के लिए आपको जूट की बोरी लेनी है। इसे सबसे पहले अच्छी तरह से धोकर सुखा लें ताकि इसकी धूल-मिट्टी साफ हो जाए। जिस आकार और साइज में डोरमैट बनाना चाहते हैं, उसका निशान बोरी पर मार्कर से बनाएं। आप इसे गोल, आयताकार, स्क्वायर या हैक्जागोनल शेप दे सकते हैं। अगर ज्यादा मोटा डोरमैट नहीं बनाना चाहते हैं, तो बोरी को बीच में से काट लें। अब इसके ऊपर बने निशान को कैंची से काट लें। ध्यान रखें काटते समय सावधानी बरतें।

बोरी को काटने के बाद इसे चारों तरफ से मोड़कर सिलाई करें जिससे बोरी के धागे न निकलें। अब बोरी के आकार का कपड़ा लें और उसे भी समान आकार में काट लें। अब दोनों को आपस में अच्छी तरह सिल लें। अगर आप कपड़ा पीछे की तरफ नहीं दिखाना चाहते हैं, तो बोरी को दो डोरमैट के शेप में काटें और बीच में कपड़ा लगाकर सिलाई करें। इससे बोरी से बना डोरमैट मजबूत बनेगा और जल्दी खराब नहीं होगा। अब बोरी के चारों तरफ सजावटी रस्सी को लगाएं। कोनों पर आप इसे सजाने के लिए झालर या टैसल्स लगा सकते हैं। इसकी सजावट जितनी रंग बिरंगी होगी, यह उतना ही खूबसूरत दिखेगा। इस तरह आप घर पर जूट की बोरी से डोरमैट तैयार कर सकते हैं। जिससे दरवाजे को एस्थेटिक और स्टाइलिश लुक मिल सकता है।