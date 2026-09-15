चाय पीने के लिए इस्तेमाल होने वाला कप कई बार अनजाने में गिर जाता है। जिसकी वजह से उसका कुछ हिस्सा टूट जाता है। ऐसे में इसे दोबारा चाय पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे आप घर सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टूटे हुए कप से मिनी प्लांटर बनाया जा सकता है। जिसे आप खिड़की, बालकनी या टेबल पर सजाने को सजाने के लिए रख सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई टूटा हुआ कप है, तो उससे नीचे दिए गए तरीके से मिनी प्लांटर बनाया जा सकता है।

स्टेप 1

अगर कप साइड से टूट गया है, तो उसे फेंकने की बजाए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले कप को अच्छी तरह साफ करें। इसे किनारों से सैंडपेपर की मदद से स्मूथ कर लें। इससे कप का किनारा आपको लगेगा नहीं और यह दिखने में भी अच्छा लगेगा।

स्टेप 2

अब कप में ड्रैनेज के लिए छेद करना होगा। इसके लिए आप ड्रिल या गर्म कील की मदद ले सकते हैं। कप के नीचे एक छोटा सा छेद बना दें जिससे पानी निकलता रहे। ऐसा करने से कप में जलभराव नहीं होगा। अगर इसमें कप में छेद नहीं हो रहा है, तो इसमें पानी कम दें।

स्टेप 3

ड्रैनेज बनाने के बाद अब पौधे के लिए मिट्टी तैयार करनी होगी। कप में सक्युलेंट पौधा लगा रहे हैं, तो इसके लिए भुरभुरी, हल्की और आसानी से पानी निकलने वाली मिट्टी का मिश्रण तैयार करें। सक्युलेंट पौधे में ज्यादा कोकोपीट का इस्तेमाल न करें क्योंकि यह नमी को रोककर रखता है जिसकी वजह से पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं।

स्टेप 4

कप में मिट्टी का मिश्रण भरने के बाद अब बारी आती है पौधे को लगाने की। सक्युलेंट पौधे को आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। यह कम देखभाल में भी आसानी से ग्रोथ कर सकता है। जिसकी वजह से इसे सजावटी पौधे के रूप में पसंद किया जाता है। कप की मिट्टी में जगह बनाते हुए इसे लगाएं और ऊपर से मिट्टी से इसकी जड़ों को कवर कर दें।

स्टेप 5

पौधा लगाने के बाद इसे सुंदर दिखाने के लिए मिट्टी के ऊपर रंग-बिरंगे पत्थरों को बिछा दें। कप के टूटे हुए हिस्से को डिजाइन का हिस्सा बनाएं, जिससे इसे यूनिक लुक मिल सके। इसे आप खिड़की के पास या बालकनी में रख सकते हैं, जहां पर सीधे धूप आती हो।

इस तरह आप अलग-अलग कप के टूटे हिस्से को यूनिक डिजाइन के रूप में प्लांटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे शेल्फ या किसी खुली जगह पर रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कोई और इंडोर प्लांट भी लगा सकते हैं।

जरूरी टिप्स

टूटे हुए कप में सक्युलेंट का पौधा लगा रहे हैं, तो इसे रोजाना पानी न दें। जब मिट्टी सूख जाए, तो ही इसमें पानी डालें। कम पानी, ज्यादा धूप और अच्छी मिट्टी में सक्युलेंट पौधे अच्छी तरह विकसित हो पाते हैं।