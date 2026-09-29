DIY Body Scrub: नहाने के दौरान साबुन या बॉडी स्क्रब से शरीर साफ हो जाता है लेकिन पोर्स में जमी गंदगी और डेड सेल्स पूरी तरह नहीं निकल पाते। यही वजह है कि अक्सर बॉडी स्क्रब का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से त्वचा की ऊपरी परत पर जमी डेड स्किन हट जाती है। नियमित रूप से इसके इस्तेमाल से कोहनी, घुटनों और एड़ियों के कालेपन को कम कर सकता है और त्वचा को मुलायम बनाता है।

शरीर की त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाए रखने के लिए हर बार बाजार से महंगा बॉडी स्क्रब खरीदने की जरूरत नहीं है। किचन में मौजूद कुछ चीजों की मदद से इसे घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। अगर आप भी घर पर बॉडी स्क्रब बनाना चाहते हैं, तो यहां बताए गए DIY तरीके को आजमा सकते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या है, तो एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।

जरूरी सामग्री

कॉफी- 1 चम्मच

चावल का आटा- 1 चम्मच

हल्दी- चुटकी भर

चीनी- 1 चम्मच

नारियल का तेल- 1 चम्मच

बनाने का तरीका

एक बाउल में कॉफी पाउडर, चावल का आटा, चुटकी भर हल्दी, पिसी हुई चीनी और नारियल का तेल लें। सभी सामग्री को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इससे गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लें। सभी चीजों को उतनी ही मात्रा में मिलाएं जितना आप एक बार में इस्तेमाल कर सकें। कॉफी त्वचा को एक्सफोलिएट करने में मदद कर सकती है और चीनी डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद कर सकते हैं। चावल का आटा त्वचा को चमकदार बना सकता है। नारियल तेल त्वचा को गहराई से नमी पहुंचाने और उसे मुलायम रखने में मदद कर सकता है।

इस तरह करें इस्तेमाल

इसका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। नहाने से पहले त्वचा को गीला कर लें। अब इसे हाथ में लेकर त्वचा पर सर्कुलर मोशन में मसाज करें। करीब 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। अब हल्के गुनगुने पानी से त्वचा को साफ कर लें। इसका इस्तेमाल हफ्ते में एक या दो बार किया जा सकता है।

इस्तेमाल करने के फायदे

बॉडी स्क्रब इस्तेमाल करने से त्वचा की टैनिंग और डेड स्किन की समस्या कम हो सकती है। यह त्वचा की गंदगी और अतिरिक्त तेल को दूर करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा नियमित रुप से बॉडी स्क्रब के इस्तेमाल से त्वचा सॉफ्ट, स्मूथ और चमकदार हो सकती है।

इन बातों का रखें ध्यान

बॉडी स्क्रब का इस्तेमाल सावधानी से करें। ज्यादा तेज स्क्रब करने से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपको इंफेक्शन या त्वचा पर कट या खरोंच है, तो इसका इस्तेमाल न करें। स्क्रब करने के बाद त्वचा पर मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल जरूर करें। इससे नमी बनी रहती है और त्वचा रूखी नजर नहीं आती। अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है या त्वचा संबंधी समस्या है, तो इसका इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।