Dhokla Sandwich Recipe: नाश्ता हो या शाम का स्नैक्स बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी कई बार डिमांड करते हैं कि कुछ नया और अच्छा बनाया जाए। ऐसे में पोहा, समोसे, चीला, पास्ता या सैंडविच का ही ख्याल मन में आता है। कई बार समझ नहीं आता कि क्या बनाया जाए, जो बड़ों के साथ-साथ बच्चों को भी पसंद आए। अगर आप भी ऐसी ही कोई रेसिपी तलाश रही हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे कम समय में आसानी से बनाया जा सकता है। ढोकला तो आपने कई बार खाया होगा लेकिन इस बार इसे अनोखे अंदाज में बनाया जा सकता है।

कुछ नया और अलग खाना चाहते हैं, तो घर पर ढोकला सैंडविच रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इसे आप किसी भी समय बना सकते हैं और चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका और जरूरी सामग्री के बारे में।

जरूरी सामग्री

ढोकला के लिए

बेसन- 1 कप

सूजी- 2 चम्मच

दही- 1/2 कप

अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट- 1 चम्मच

नमक- स्वादानुसार

हल्दी- 1 छोटी चम्मच

बेकिंग सोडा- 1 चम्मच

पानी- जरूरत के अनुसार

सैंडविच के लिए

हरी चटनी

केचप

खीरा

टमाटर

प्याज

चीज

चाट मसाला

ढोकला सैंडविच बनाने का तरीका

सबसे पहले ढोकला तैयार करना होगा। इसके लिए एक बाउल में बेसन ले और इसमें हल्दी, नमक, अदरक- हरी मिर्च का पेस्ट, सूजी, दही और पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें जरूरत के अनुसार पानी डालें। बैटर को ज्यादा पतला न रखें नहीं तो ढोकला फूल नहीं पाएगा। अब इस बैटर को चम्मच से अच्छी तरह फेंट लें। इसे करीब 10 से 12 मिनट के लिए रख दें। इसमें बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ढोकला बनाने वाले बर्तन में नीचे घी लगाएं और बैटर को डालें। इसे स्टीम होने के लिए रख दें। जब यह स्टमी हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल लें।

जब ढोकला ठंडा हो जाए, तो इसे अपने अनुसार चौकोर काट लें। ध्यान रखें कि ढोकले को थोड़े बड़े साइज में काटें। क्योंकि सैंडविच बनाते समय फिलिंग बाहर आ सकती है। अब ढोकले की एक स्लाइस में नीचे हरी चटनी लगाएं और दूसरी स्लाइस में केचप लगाएं। अब इसके ऊपर खीरे के टुकड़े, प्याज, टमाटर को रखें। इसके ऊपर से हल्का चाट मसाला डालें। अब ऊपर से चीज की स्लाइस रखें। इसे तवे पर हल्का तेल लगाकर दोनों तरफ सेंक सकते हैं। अगर आप इसे सेंकना नहीं चाहते, तो ऊपर से राई और करी पत्ते का तड़का लगा सकते हैं।