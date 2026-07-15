Sev Tamatar Ki Sabji Recipe: रोज-रोज लौकी, कद्दू, भिंडी या दाल जैसी सब्जियों को खाते-खाते कई बार कुछ अलग और चटपटा खाने का मन करता है। ऐसे में सेव टमाटर की सब्जी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। ढाबे पर मिलने वाली सेव टमाटर की स्वादिष्ट सब्जी का स्वाद कई लोगों को खूब पसंद आता है। अच्छी बात यह है कि इसे आप घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा समय या ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेव, प्याज, टमाटर और कुछ मसालों की मदद से इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है।

अगर आप रोज की सब्जियों से हटकर कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो सेव टमाटर की सब्जी बना सकते हैं। यह काफी जल्दी बन जाती है और रोटी के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप घर पर आसानी से ढाबा स्टाइल में बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी।

सामग्री

सेव (लहसुन वाले) – 1 कप

प्याज- 1 बारीक कटा

टमाटर- 2 बारीक कटे हुए

हरी मिर्च – 2-3

अदरक-लहसुन का पेस्ट- 1 चम्मच

जीरा- 1 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर- 1 चम्मच

धनिया पाउडर-1 चम्मच

लाल मिर्च पाउडर- 1 चम्मच

सरसों का तेल- 2 चम्मच

नमक- स्वादानुसार

हरा धनिया – आधा कप (बारीक कटे हुए)

बनाने का तरीका

सबसे पहले कड़ाही में सरसों का तेल डालें और इसे गर्म होने दें। अब इसमें जीरा डालें। अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ सेकंड तक पकाएं। इसमें प्याज और हरी मिर्च डालकर कुछ देर पकने दें। अब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें बारीक कटे टमाटर डालें। टमाटर जल्दी गल जाए इसके लिए आप इसमें नमक मिला सकते हैं। करीब 4-5 मिनट तक टमाटर को अच्छे से पका लें। जब मसाले अच्छी तरह पक जाए तो इसमें जरूरत के अनुसार पानी डालकर उबाल आने दें। जब ग्रेवी तैयार हो जाए तो इसमें सेव मिलाएं और 2 से 3 मिनट तक पकाएं। इसके बाद गैस बंद कर दें और ऊपर से कहा हुआ हरा धनिया डालकर गार्निश करें। इसे रोटी के साथ गरम-गरम सर्व करें।

ध्यान रखें कि इस सब्जी की ग्रेवी पतली बनाएं क्योंकि सेव मिलाने के बाद यह गाढ़ी हो जाती है। ऐसे में पकाते समय कम मात्रा में सेव डालें और बाकी सेव परोसते समय ऊपर से मिलाएं। इससे सेव का कुरकुरापन भी बना रहेगा।