सर्दियों के समय हाथ-पैर की त्वचा मॉइश्चराइजर लगाने के बाद भी रूखी और बेजान दिखने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में हवा ठंडी और शुष्क होती है, जिसकी वजह से त्वचा के ऊपरी परत की नमी सूख जाती है। इसके अलावा ठंडे पानी से नहाने, पानी कम पीने या ठंडी हवा और हीटर के लगातार संपर्क की वजह से भी ऐसा हो सकता है। यही वजह है इस मौसम में कई लोगों को बार-बार मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं।

अगर आप बाजार से मॉइश्चराइज खरीदते हैं और फिर भी त्वचा रूखी है। तो घरेलू तरीकों की मदद ली जा सकती है। इसके लिए घी एक बेहतरीन उपाय साबित हो सकता है, जो त्वचा के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी मदद से घर पर प्राकृतिक मॉइश्चराइजर बना सकते हैं। जिसे आप हाथ-पैरों पर इस्तेमाल कर सकती हैं।

घी से मॉइश्चराइजर बनाने की सामग्री

देसी घी- 2 चम्मच

ठंडा पानी- 1 चम्मच

प्लेट और कटोरी

बनाने का तरीका

घर पर इस्तेमाल होने वाला देसी घी आमतौर पर खाने में उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करके आप मॉइश्चराइजर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक प्लेट या कटोरी में घी डालें। इसमें हल्का पानी डालकर चम्मच की मदद से इसे चलाएं। इसे अच्छी तरह फेंटने पर घी सफेद क्रीमी मिश्रण में बदल जाएगा। इसका पानी धीरे-धीरे अलग होने लगेगा। इस क्रीम को उल्टा करके चेक कर सकते हैं। अगर ये नीचे गिर रहा है, तो चम्मच से थोड़ी देर और फेंट लें। सफेद क्रीम बनने पर इसका पानी अलग हो जाएगा और मॉइश्चारइजर तैयार हो जाएगा। इसे आप किसी साफ और सूखी बोतल में भरकर स्टोर कर सकते हैं। इसे रात के समय हाथ-पैरों की त्वचा पर लगाकर इस्तेमाल करें। इससे रूखी और फटी त्वचा को नमी मिल सकती है और त्वचा चमकदार और मुलायम बन सकती है।

मॉइश्चराइजर बनाने का दूसरा तरीका

सामग्री

देसी घी

एलोवेरा जेल

बादाम तेल

विटामिन ई कैप्सूल

बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए एक साफ बाउल में देसी घी और बादाम तेल लें। इसमें एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल डाल दें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इससे एक क्रीमी पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसे बोतल में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ध्यान रखें कि इसे कम मात्रा में बनाएं और 7 से 10 दिनों के अंदर इसका इस्तेमाल कर लें। रूखी और सामान्य त्वचा के लिए यह मॉइश्चराइजर फायदेमंद साबित हो सकता है।

घर पर बने इन मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल त्वचा पर करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको त्वचा संबंधी समस्या या किसी चीज से एलर्जी है, तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”