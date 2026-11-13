Dahi Ke Sholay Recipe: दिल्ली के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड में से एक दही के कबाब हैं, जिसे दही के शोले भी कहा जाता है। अगर आप दिल्ली नहीं भी रहते हैं, तो कोई बात नहीं। इस स्ट्रीट फूड को खाने के लिए आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। दरअसल इसे आप स्ट्रीट स्टाइल में घर पर भी बना सकते हैं। ब्रेड और दही से बनने वाली यह रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। जिसे आप आसानी से घर पर कम समय में तैयार कर सकते हैं।

शाम की हल्की भूख हो या कुछ अलग खाने का मन, दही के शोले बेहतरीन रेसिपी साबित हो सकती है। इसकी खास रेसिपी शेफ कुणाल कपूर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है। जिसकी मदद से इसे आसानी से बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी।

सामग्री

दही- 5 कप

प्याज- 3 चम्मच

शिमला मिर्च – 2 चम्मच

अदरक- आधा चम्मच

हरी मिर्च – 1

हरे धनिया- 2 चम्मच

नमक- स्वादानुसार

काला नमक- आधा चम्मच

चीज- ⅓ कप

भुना हुआ जीरा पाउडर- 2 चम्मच

काली मिर्च पाउडर- आधा चम्मच

ब्रेड स्लाइस

तेल

बनाने का तरीका

इस रेसिपी में सबसे जरूरी चीज दही है। इसे आप मलमल के कपड़े या बारीक छलनी में रख दें। इससे दही के अंदर मौजूद पानी निकल जाएगा और यह गाढ़ा हो जाएगा। इसे कम से कम 4-5 घंटे रख सकते हैं। जब दही गाढ़ी हो जाती है, तो यह चीज की तरह दिखने लगती है। अब दही में बारीक कटी प्याज, शिमला मिर्च, अदरक, हरी मिर्च, हरे धनिया,नमक, काला नमक और ग्रेटेड चीज, भुना हुआ जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डालें। अब सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर दही आपको पतला लग रहा है, तो इसे सही करने के लिए ब्रेड के किनारों को काटकर इसमें डाल दें। मिश्रण को अच्छी तरह मसलकर मिक्स कर लें। इससे दही का मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा।

अब शोले तैयार करने के लिए आपको ब्रेड स्लाइस लेनी है। अब ब्रेड को हल्के हाथ से बेलन से फ्लैट करना है। इसके लिए ताजी ब्रेड का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ताजी ब्रेड नहीं है, तो इसके ऊपर हल्का पानी डालकर बेल सकते हैं। अब ब्रेड का पैकेट (पॉलीथीन) लें और इसे उल्टा कर लें। अब इसके ऊपर एक ब्रेड स्लाइस रखें और उसके ऊपर दूसरी स्लाइस रखें। अब इसके ऊपर हल्का पानी का छींटा दें। इससे ब्रेड आराम से फोल्ड हो जाएगी। ब्रेड के बीच में दही का मिश्रण रखें और इसे एक तरफ से मोड़ लें। अब दूसरी तरफ पैकेट के साथ ब्रेड को टाइट करके मोड़ लें। इसे टाइट रोलकरके टॉफी की तरह दोनों तरफ से मोड़ दें। अब पैकेट को हटा दें और ब्रेड को शोले का आकार मिल जाएगा। इसी तरह आप बाकी के दही के शोले तैयार कर लें।

दही के शोले को फ्राई करने के लिए ओवन या एयर फ्रायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर हल्का तेल लगाकर ओवन में रख सकते हैं। स्ट्रीट स्टाइल में बना रहे हैं, तो इसे तेल में डीप फ्राई कर लें। जब ये पक जाएं, तो इन्हें टिशू पेपर में निकाल लें ताकि इसका अतिरिक्त तेल निकल जाए। अब इसे गरम-गरम हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ सर्व करें।