Old Saree DIY Ideas: साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है बल्कि इससे महिलाओं की भावनाएं जुड़ी होती हैं। कई साड़ियां ऐसी होती हैं जो उन्हें शादी के दौरान मायके से मिलती या फिर किसी खास इंसान ने उन्हें गिफ्ट की होती है। समय के साथ ये साड़ियां पुरानी हो जाती हैं लेकिन इनसे जुड़ी भावनाएं बिल्कुल वैसी ही रहती हैं। जिसकी वजह से इन्हें फेंकना या किसी को देना मुश्किल होता है। ऐसी पुरानी और भारी साड़ियों को न तो पहनना जा सकता है और न ही फेंका जा सकता है। लेकिन इन साड़ियों को दोबारा कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल पुरानी साड़ी से आप घर को सजाने के लिए खूबसूरत और डिजाइन वाले पर्दे बना सकती हैं।

अगर आपके पास पुरानी और भारी साड़ियां हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ऐसी साड़ियों को बेकार न समझें बल्कि इनका इस्तेमाल करके घर को सजाया जा सकता है। इनसे आप खिड़की और दरवाजे के लिए सुंदर पर्दे सिल सकते हैं।

पैटर्न वाले पर्दे

अगर आपके पास दो-तीन रंग की अलग-अलग साड़ियां हैं, तो इनका इस्तेमाल करके खूबसूरत डिजाइन वाले पर्दे तैयार किए जा सकते हैं। साड़ी के पर्दे बनाने से पहले उसे अच्छी तरह धोकर सुखा लें। आप किसी भी फैब्रिक की साड़ी चुन सकती हैं। जिस जगह पर्दे लगाने हैं वहां का नाप लें। खिड़की या दरवाजे के अनुसार ही साड़ी की कटिंग करें। नाप लेने के बाद साड़ी को डबल करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अगर साड़ी मोटी है या बनारसी है तो सिंगल साड़ी से भी पर्दे बनाए जा सकते हैं। सभी टुकड़ों को अलग-अलग रंगों के अनुसार कॉन्ट्रास्ट डिजाइन में सेट कर लें। ध्यान रखें कि साड़ी के बॉर्डर वाला हिस्सा नीचे रहे ताकि पर्दे की डिजाइन आकर्षक दिखे।

अब सारी पट्टियों को एक साथ सिलकर जोड़ लें। पर्दे के ऊपर के हिस्से पर हुक बनाने के लिए अलग से कपड़े को जोड़कर बीच-बीच में जगह छोड़ सकती हैं। इसके अलावा सिंपल तरीका अपनाना चाहती हैं, तो कपड़े के ऊपरी किनारे को अंदर की तरफ दो बार मोड़कर प्रेस कर लें और फिर बीच में जगह छोड़ते हुए सिलाई करें। पर्दे तैयार होने के बाद इन्हें अच्छी तरह प्रेस कर लें ताकि सिलवटें न रहें। इस तरह आप खिड़की या दरवाजे के लिए पर्दे सिल सकते हैं।

झालर वाले पर्दे

साड़ी से खिड़की और दरवाजे के लिए आसानी से पर्दे बनाए जा सकते हैं। एक साड़ी से आप दो हिस्सों वाले पर्दे बना सकती हैं। जिसे पर्दा होल्डर से बांधने पर कमरे का लुक हटके और स्टाइलिश दिख सके। डिजाइन वाला पर्दा बनाने के लिए सुंदर लेस या लटकन का इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले साड़ी को खिड़की या दरवाजे के अनुसार थोड़ा-सा ज्यादा काट लें। साड़ी के बॉर्डर वाले हिस्से को ऊपर या नीचे की तरफ रखें ताकि एक बेहतरीन डिजाइन बन सके। अब पर्दे के तीनों तरफ (ऊपर का हिस्सा छोड़कर) बॉर्डर लगाएं। नीचे की तरफ मैचिंग लटकन लगा सकते हैं।

अब दूसरी साड़ी के बॉर्डर वाला चौड़ा हिस्सा काट लें। इसकी प्लीट्स बनाकर सिलाई करें। अब इसे पर्दे के ऊपरी हिस्से पर झालर की तरह लटकाएं और अच्छी तरह सिलाई कर लें। इस तरह आप डिजाइन वाला पर्दा सिल सकती हैं। यह खिड़की हो या दरवाजे हर जगह सुंदर और आकर्षक लग सकता है।