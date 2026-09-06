Gardening Tips: आजकल गार्डनिंग (बागवानी) का शौक काफी बढ़ गया है। जगह न होने पर भी लोग अपने घरों की बालकनी या छत पर छोटे-छोटे गमलों में तरह-तरह के पौधे लगाना पसंद करते हैं। पौधों की बेहतर ग्रोथ के लिए मिट्टी में वर्मीकम्पोस्ट, रेत और कोकोपीट मिलाया जाता है। जिससे गमले की मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रह सके। इसे अक्सर लोग नर्सरी या बाजार से खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोकोपीट को घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। जिसे बनाने के लिए सिर्फ नारियल के छिलकों की जरूरत होगी।

कोकोपीट नारियल के छिलके से बनाया जा सकता है। यह मिट्टी को हल्का और भुरभुरा बनाए रखने में मदद करता है। जिससे जड़ों तक हवा पहुंचने में आसानी हो और पौधों की अच्छी ग्रोथ हो सके। इसे आप बेकार बड़े नारियल के छिलकों से आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका।

कोकोपीट इस्तेमाल करने के फायदे

कोकोपीट में मौजूद स्पंजी फाइबर मिट्टी में पानी को लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं। अगर पौधों को नियमित रूप से पानी नहीं मिलता है तो कोकोपीट जड़ों में नमी बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह गमले में ड्रेनेज को बेहतर करता है जिससे मिट्टी में ज्यादा पानी नहीं रुकता है। साथ ही यह मिट्टी के अंदर हवा यानी ऑक्सीजन को बनाए रखता है जिससे पौधों का विकास बेहतर तरीके से होता है। इसके अलावा कोकोपीट मिट्टी को सॉफ्ट बनाए रखता है जिससे जड़ें अच्छी तरह से विकसित हो सकती हैं।

कोकोपीट कैसे बनाएं?

गार्डन, छत या बालकनी में लगे पौधों की देखभाल के लिए कोकोपीट को बाजार से खरीदने की बजाय घर पर ही बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए नारियल के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर घरों में इस्तेमाल होने के बाद नारियल के छिलकों को फेंक दिया जाता है। हालांकि इसकी मदद से आप गार्डन में लगे पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूखे नारियल के छिलके लें। अब इसके रेशों को अलग कर लें। रेशे निकालने का काम सावधानी से करें। इनके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें ताकि इन्हें पीसने में आसानी हो। अब मिक्सर जार में डालकर इनको बारीक पीस लें और छलनी की मदद से इसे छान लें। इन्हें साफ पानी से तीन से चार बार अच्छी तरह धो लें। अब इन्हें सूखने के लिए धूप में रख दें। जब यह अच्छी तरह सूख जाए, तो इसे आप गमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस्तेमाल करने का तरीका

अगर आप गमले में सब्जियां लगा रहे हैं, तो कोकोपीट के अलावा वर्मीकमपोस्ट, मिट्टी और रेत को मिलाएं। बीज लगाने के लिए 70 प्रतिशत कोकोपीट, 30 प्रतिशत परलाइट और मोटी रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। कटिंग के लिए कोकोपीट और परलाइट को आधी-आधी मात्रा में मिला सकते हैं। इसके अलावा कैक्टस या सक्युलेंट पौधों के लिए 20 प्रतिशत कोकोपीट, 40 प्रतिशत रेत, परलाइट और मिट्टी का मिश्रण तैयार करें। ध्यान रखें कि कोकोपीट में पोषण कम होता है, इसलिए पौधे को लगाने के लिए सिर्फ इसका इस्तेमाल न करें। इसके साथ वर्मी कम्पोस्ट, मिट्टी, रेत या परलाइट का इस्तेमाल जरूर करें।