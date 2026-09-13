Ganesh Chaturthi Bhog Recipe: गणेश उत्सव की शुरुआत 14 सितंबर यानी सोमवार से हो रही है। इस खास मौके पर गणपति बप्पा का स्वागत घरों में शानदार तरीके से किया जाता है। सजावट के साथ-साथ बप्पा के भोग के लिए भी प्रिय मिठाइयां बनाई जाती हैं। गणपति बप्पा को मोदक का प्रसाद जरूर लगाया जाता है। लेकिन अगर आप इस बार मोदक के साथ-साथ कुछ और स्पेशल चीजें बनाना चाहते हैं, तो कोकोनट बादाम बर्फी ट्राई कर सकते हैं।

नारियल और बादाम से बनने वाली यह बर्फी भोग के लिए बनाई जा सकती है। इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आपको घंटों किचन में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं इस स्पेशल भोग को बनाने की रेसिपी।

सामग्री

सूखा नारियल- 250 ग्राम

बादाम- 50 ग्राम

घी- 4 चम्मच

चीनी – 1 कप

दूध – जरूरत के अनुसार

मिल्क पाउडर – 1 कप

इलायची पाउडर – 1/2 चम्मच

केसर

गुनगुना पानी – 2 चम्मच

पिस्ता – 1 चम्मच ( कटे हुए)

गुलाब की पंखुड़ियां – 1 चम्मच (सूखी हुई)

कोकोनट बादाम बर्फी बनाने का तरीका

गणपति बप्पा के लिए स्पेशल भोग तैयार करने के लिए कोकोनट बादाम बर्फी बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले सूखे नारियल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब नारियल के टुकड़े और बादाम को पानी में करीब 10 से 15 मिनट तक उबालें। जब नारियल और बादाम ठंडे हो जाएं, तो बादाम के छिलके निकाल लें। साथ में नारियल के ऊपर की परत को निकाल दें। अब इन्हें मिक्सर में डालकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें।

अब एक पैन में घी डालकर गर्म करें। इसमें बादाम और नारियल का मिश्रण डालें। इसे कुछ देर तक पकाएं। ध्यान रखें कि चम्मच की मदद से मिश्रण को चलाते रहें, ताकि यह जले नहीं। अब इसमें एक कप चीनी, दूध और मिल्क पाउडर डालें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। इसे तब तक पकाएं जब तक मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। केसर को गुनगुने पानी में डालें और इसे मिश्रण में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसमें इलायची पाउडर भी डालें। जब यह पैन से चिपकना बंद हो जाएगा, तो समझ जाएं कि बर्फी को जमने के लिए रखा जा सकता है। अब गैस बंद कर दें।

एक प्लेट में घी लगाएं और कटे हुए पिस्ता और सूखी गुलाब की पंखुड़ियां डालें। अब इसके ऊपर बर्फी का मिश्रण डालें और अच्छी तरह प्लेट में फैलाएं। इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दें। जब बर्फी सेट हो जाए, तो इसे टुकड़ों में काट लें। इस तरह कोकोनट बादाम बर्फी तैयार हो जाएगी, जिससे बप्पा को भोग लगाया जा सकता है।