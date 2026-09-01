Chocolate Cup Cake Recipe: अक्सर बच्चों की डिमांड रहती है कि मम्मी आज कुछ अच्छा बना दो। ऐसे में खाने के साथ-साथ उन्हें खुश करने के लिए चॉकलेट कप केक बनाया जा सकता है। बाजार की तुलना में घर पर बनाए गए खाने का स्वाद बेहतर होता है और यह तुलनात्मक रूप से कम नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि अगर आपको लगता है कि कप केक बिना ओवन के बनाना मुश्किल है, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है। बिना ओवन के भी घर पर आसानी से कप केक बनाया जा सकता है।

चॉकलेट कप केक बनाना काफी आसान है, जिसे कुछ सामग्री से बनाया जा सकता है। अगर आप बच्चों को खुश करना चाहते हैं, तो यहां दी गई रेसिपी की मदद ले सकते हैं।

सामग्री

दूध-1/2 कप

मैदा- 1/2 कप

कोको पाउडर- 2 चम्मच

चीनी- 3 चम्मच

तेल- 2 चम्मच

बेकिंग सोडा- 1/2 चम्मच

चॉकलेट चिप्स

बिना ओवन के कप केक बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैदा, कोको पाउडर, चीनी और बेकिंग पाउडर डालें। सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें धीरे-धीरे दूध डालकर स्मूथ बैटर तैयार करें। ध्यान रखें कि बैटर बिना गांठ का हो। साथ ही इसमें तेल भी डालें। बैटर को ज्यादा पतला या ज्यादा गाढ़ा न बनाएं, इससे केक की सॉफ्टनेस प्रभावित हो सकती है। अब इस बैटर को एक कप में घी लगाकर ट्रांसफर करें।

अब एक कड़ाही जो थोड़ी गहरी हो जिससे केक को पकने में आसानी हो। इसमें करीब 1 से 2 कप पानी डालें और इसे गर्म कर लें। अब इसके अंदर एक छोटी कटोरी या स्टैंड रखें। जब यह गर्म हो जाए, तो इसके ऊपर कप या मग को रखें। कड़ाही को ऊपर से ढक्कन की मदद से ढक दें। इसे करीब 10 से 15 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दें। इसे आप चाकू या चम्मच की मदद से चेक कर सकते हैं। अगर केक चाकू पर चिपक नहीं रहा है, तो यह बन गया है। अब गैस बंद कर दें और कप को ठंडा होने के लिए रख दें। इसे गार्निश करने के लिए ऊपर से चॉकलेट सिरप और चॉकलेट चिप्स डालें। इस तरह कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट कप केक तैयार हो जाएगा, जिससे बच्चों को सरप्राइज किया जा सकता है।

ध्यान रखें ये बातें

कप केक बनाते समय कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। जिस कप में केक बनाने के लिए रख रहे हैं, उसकी मजबूती जांच लें। इसलिए ऐसा मग चुनें जो गर्मी सह सके। केक बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो। कड़ाही का पानी मग के अंदर जाने से यह खराब हो सकता है। इसे सजाने के लिए ऊपर से चॉकलेट सॉस और नट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।