Lauki Oats Chilla Recipe: बेसन, सूजी, दाल और आटे का चीला अक्सर घरों में बनाया जाता है। यह खाने में हल्का होता है और स्वादिष्ट भी लगता है। इसके अलावा इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इसे नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। लेकिन हर बार बेसन या सूजी का चीला खाकर हम बोर हो सकते हैं। अगर आप भी कुछ अलग और यूनिक रेसिपी तलाश रही हैं, तो इस बार लौकी और ओट्स से चीला बनाया जा सकता है।

लौकी और ओट्स की मदद से स्वादिष्ट और हेल्दी चीला बनाया जा सकता है, जो सुबह नाश्ते के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। सुबह ऑफिस जाना हो या स्कूल-कॉलेज, हर कोई जल्दी में रहता है। ऐसे में आप इस चीले को बना सकते हैं। यह डिश बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी पसंद आ सकती है। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका।

सामग्री

लौकी- 1 कप (कद्दूकस किया हुआ)

ओट्स- 1/2 कप

दही- 1/4 कप

प्याज- 1

हरी मिर्च- 2

हरा धनिया- 2 चम्मच

नमक- स्वादानुसार

जीरा पाउडर- 1/2 चम्मच

तेल- 1 चम्मच

लौकी ओट्स चीला बनाने का तरीका

नाश्ते में चीला अलग तरीके से बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए लौकी और ओट्स की जरूरत होगी। सबसे पहले लौकी को धो लें और इसे अच्छी तरह छील लें। अब इसे कद्दूकस कर लें। अब एक बाउल में ओट्स और दही को अच्छी तरह मिलाकर करीब 5 से 10 मिनट तक रख दें। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ लौकी, बारीक कटी प्याज, हरे धनिया, जीरा पाउडर और नमक डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर बैटर गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हल्का पानी मिला सकते हैं। इस बैटर को न ज्यादा पतला रखें और न ही ज्यादा गाढ़ा।

अब नॉन स्टिक पैन को गर्म होने दें। इसमें हल्का सा तेल लगा सकते हैं। अब चम्मच की मदद से बैटर को तवे पर फैलाएं। इसे पकाते समय आंच को धीमी रखें। जब यह हल्का सुनहरा हो जाए तो इसे पलटकर दूसरी तरफ भी अच्छी तरह सेंक लें। इस तरह सभी चीले तैयार कर लें। इन्हें चटनी और दही के साथ गरम-गरम सर्व करें।

ध्यान रखें ये बातें

चीला बनाने के लिए बैटर को ज्यादा पतला न बनाएं। इससे चीला तवे पर चिपक सकता है और इसका स्वाद भी खराब हो सकता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है, तो उस पर चीला बनाएं। इससे चीला आसानी से बन जाता है और तवे पर चिपकता भी नहीं है। चीले को स्वादिष्ट और हेल्दी बनाने के लिए इसमें सब्जियां जैसे गाजर, शिमला मिर्च और पालक डाल सकते हैं। चीले को तुरंत बनाकर खाएं क्योंकि ये गरम-गरम ज्यादा अच्छे लगते हैं।