Chia Seeds Face Mask: कई बार चेहरे की त्वचा धूल-मिट्टी, प्रदूषण और बदलते मौसम की वजह से रूखी और बेजान हो जाती है। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता महिलाओं को होती है कि त्योहार पर उनके चेहरे की चमक बरकरार किस तरह रखी जा सकती है। करवाचौथ का त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला है। इस खास मौके पर अगर आप त्वचा की नमी को बरकरार रखना चाहती हैं और चेहरे पर चमक लाना चाहती हैं, तो घर पर बने फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की त्वचा संबंधी समस्या है, तो इसका इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

सामग्री

चिया सीड्स- 1 चम्मच

पानी- 3 चम्मच

शहद- 1 चम्मच

बनाने का तरीका

इस फेस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले चिया सीड्स को करीब 15 मिनट तक पानी में भिगोकर रखें। जिससे चिया सीड्स जेल जैसी बनावट ले ले। अब एक बाउल में भिगोए हुए चिया सीड्स और शहद को डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसे लगाने से पहले चेहरे को पानी से अच्छी तरह धो लें। इसे चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं और करीब 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। अब सादे पानी से चेहरे को साफ कर लें। इससे चेहरे की त्वचा की नमी बरकरार रह सकती है। यह त्वचा को स्मूथ, फ्रेश और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह फेस मास्क चेहरे की ड्राईनेस को दूर करने में मदद कर सकता है।

सावधानी

अगर आप चिया सीड्स से बने इस फेस मास्क का इस्तेमाल कर रही हैं, तो सबसे पहले पैच टेस्ट करें। अगर आप किसी भी चीज से एलर्जी है या त्वचा संबंधी समस्या है, तो इसका इस्तेमाल करने पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। चिया सीड्स या शहद का पहली बार इस्तेमाल कर रही हैं, तो हाथ या कान के पीछे लगाकर पहले चेक कर लें। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है या इसे लगाने पर जलन या असहजता महसूस हो रही है, तो इस मास्क का इस्तेमाल न करें।

चेहरे की देखभाल

करवाचौथ से पहले स्किन केयर रूटीन में कुछ आदतों को शामिल किया जा सकता है। इससे चेहरा ग्लोइंग और फ्रेश नजर आ सकता है। सुबह-शाम चेहरे को साफ करें और मॉइश्चराइजर लगाएं। त्योहार से करीब 2 या 3 दिन पहले स्क्रब करके फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा भाप लेना और ज्यादा मात्रा में पानी पीना चेहरे की चमक को बरकरार रखने में मदद कर सकते हैं। ध्यान रखें कि करवाचौथ से एक दिन पहले या रात को स्किन पर नए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें। ब्लीच या हार्ड स्क्रब करने से बचें। इससे स्किन पर एलर्जी हो सकती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी तरह का बदलाव या घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।