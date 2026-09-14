Chana Chaat Recipe: सुबह हो या शाम हर बार हमें कुछ स्वादिष्ट और चटपटा खाने का मन करता है। बाजार में मिलने वाले समोसे, छोटे भटूरे और कचौरी जैसी चीजें खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में घर पर बनाकर खाना ज्यादा हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इसी तरह की कुछ यूनिक और मसालेदार रेसिपी तलाश रहे हैं, तो इस बार चना चाट बना सकते हैं। सफेद चने से बनी चाट स्वाद में बहुत ही लाजवाब लगती है और चने में मौजूद प्रोटीन सेहत के लिए लाभदायक होता है। ऐसे में इसे बनाना एक हेल्दी ऑप्शन साबित हो सकता है।

चना चाट एक चटपटा और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। इसमें नमकीन, खट्टा और मसालेदार स्वाद का मिश्रण होता है। जब मन करे, इसे घर पर बिना किसी झंझट के बनाया जा सकता है। चने से शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है, इसलिए यह सेहत के लिए भी लाभदायक होता है।

जरूरी सामग्री

सफेद चना: दो कप

कश्मीरी लाल मिर्च: एक चम्मच

प्याज: एक

टमाटर: एक

हरी मिर्च: दो

जीरा पाउडर (भुना हुआ): एक चम्मच

नमक: स्वादानुसार

अमचूर पाउडर: आधा चम्मच

हरा धनिया: दो चम्मच

चना चाट बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले सफेद चना को चार-पांच घंटे के लिए पानी में भिगो लें। इसी बीच प्रेशर कुकर में छोटे अकार के दो आलू उबाल लें। कुकर के ठंडा होने पर इन्हें निकाल लें और पानी फेंक दें। कुकर को साफ कर उसमें फिर से थोड़ा सा पानी और आधा चम्मच नमक डालकर इसमें भिगोए हुए चने डाल दें। कुकर का ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच पर चार-छह सीटी आने तक पकाएं। फिर ढक्कन खोलकर देख लें, पके हुए चने आसानी से मसल जाने चाहिए।

अब उबले आलू को बारीक टुकड़ों में काट लें। फिर एक मध्यम आकार का प्याज, एक टमाटर, दो हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक काट लें। इसके बाद उबले हुए चने और कटे आलू को अच्छी तरह मिलाएं। फिर इसमें कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, भूना हुआ जीरा पाउडर और चाट मसाला डालें। साथ ही नमक और नींबू का रस भी मिलाएं। इसे अच्छी तरह से मिला लें। फिर स्वाद चख लें और अगर चाहें तो नमक, चाट मसाला तथा नींबू का रस और डाल सकते हैं। अब चना चाट मसाला बनकर तैयार है। परोसते समय इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें।