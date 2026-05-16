Fashion Tips: कैजुअल लुक को स्टाइलिश बनाने के लिए सही फिटिंग सबसे जरूरी मानी जाती है। कई बार फैशन के लिए लोग ज्यादा ढीले या ओवरसाइज्ड कपड़े पहन लेते हैं जिसकी वजह से पूरा लुक खराब हो सकता है। ऐसे में अपनी बॉडी टाइप के अनुसार ही कपड़े चुनें। हाई वेस्ट जींस, स्ट्रेट पैंट्स, ओवरसाइज्ड शर्ट और बेसिक टी शर्ट आजकल काफी ट्रेंड में है। इन्हें आप स्टाइल करके नया लुक क्रिएट कर सकती हैं।

सही कलर कॉम्बिनेशन

कॉलेज में डेनिम जींस के साथ सिंपल टॉप और स्नीकर्स स्टाइल किए जा सकते हैं। वहीं ऑफिस लुक के लिए ट्राउजर को शर्ट या ब्लेजर के साथ कैरी करना अच्छा रहेगा। कैजुअल लुक को क्लासी बनाने के लिए ब्लैक, बेज, पेस्टल शेड्स और व्हाइट जैसे न्यूट्रल कलर चुन सकते हैं। स्टाइलिश लुक के लिए बहुत ज्यादा रंगों का इस्तेमाल करने वाले आउटफिट से बचें।

स्टाइलिश एक्सेसरीज

सिंपल बैग, मिनिमल ज्वेलरी और स्टाइलिश वॉच की मदद से आप अपने कैजुअल लुक को खास बना सकती हैं। इसके साथ सही एक्सेसरीज स्टाइल करके लुक को बदला जा सकता है। अगर आप ज्यादा हैवी एक्सेसरीज नहीं पहनती हैं तो छोटे ईयररिंग्स या पतली चेन को कैरी करें जो एलिगेंट लुक देंगे। इसके साथ स्नीकर्स, लोफर्स और ब्लॉक हील्स कैजुअल लुक के साथ मैच करते हैं।

हेयरस्टाइल और मेकअप

हेयरस्टाइल और मेकअप आपके लुक को आकर्षक बनाने में काफी मदद करता है। कैजुअल लुक के साथ बहुत ज्यादा हैवी मेकअप करने से बचें। नैचुरल लुक के लिए हल्का बेस, न्यूड लिपस्टिक और काजल लगाएं जो चेहरे को फ्रेश लुक देगा। वहीं ओपन हेयर, मेसी बन या पोनीटेल कैजुअल फैशन पर काफी अच्छा लगेगा।

वॉर्डरोब स्टाइलिंग टिप्स

हर दिन अलग और फैशनेबल दिखना चाहती हैं तो वॉर्डरोब में बेसिक और मिक्स एंड मैच किए जाने वाले कपड़ों को शामिल करें। सही स्टाइलिंग की मदद से सिंपल लुक को ट्रेंडी और आकर्षक बनाया जा सकता है। कॉलेज, ऑफिस या पार्टी के लिए स्मार्ट स्टाइलिंग लुक को शानदार बनाने में मदद करेगी।

लेयरिंग के लिए डेनिम जैकेट, श्रग और ब्लेजर को स्टाइल करें जो आउटफिट को स्टाइलिश दिखाते हैं। इसके साथ ट्राउजर, बैगी जींस या हाई वेस्ट पैंट्स कैरी कर सकते हैं। इस तरह आप अपने सिंपल कैजुअल लुक को सही स्टाइलिंग की मदद से अट्रैक्टिव और फैशनेबल बना सकते हैं।