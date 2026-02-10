Homemade Body Mist: फूल न केवल देखने में सुंदर लगते हैं बल्कि इनकी खुशबू भी मन को सुकून देते हैं। इन्हें स्किनकेयर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशबू और ताजगी के लिए लोग परफ्यूम और बॉडी मिस्ट लगाते हैं। आप गुलाब जल और गुड़हल के फूल से अपने लिए घर में ही Body Mist बना सकते हैं। गुलाब जल स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गुलाब जल त्वचा को हाइड्रेट करता है। वहीं गुड़हल के फूल में विटामिन सी और अमीनो एसिड्स होते हैं। जोकि कोलेजन बूस्ट करने में मदद करते हैं। गुड़हल के फूलों में ऐसे गुण होते हैं जो मुहांसे, दाग-धब्बे और झुर्रियों जैसी त्वचा की समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। आइए जानें इसे तैयार करने का आसान तरीका।

इस तरह तैयार करें गुलाब और गुड़हल फेस मिस्ट

गुलाब और गुड़हल के फूल से फेस मिस्ट बनाने के लिए गुड़हल के फूल को पानी में डालें और इसमें अच्छी तरह उबाल आने दें। इसके बाद उसे ठंडा होने दें। इसके बाद रोज वॉटर में गुड़हल का पानी डालें। आपको इसमें ग्लीसरिन भी मिलानी है। फिर इसे स्प्रे बॉटल में डाल दें। इसे आप रेफ्रीजेटर में स्टोर कर सकते हैं। इन्हें अप्लाई करने से पहले त्वचा को अच्छी तरह से क्लीन कर लें।

इस तरह तैयार करें गुलाब और गुड़हल बॉडी मिस्ट

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 कप ताजा गुलाब की पंखुड़ियां

2–3 ताजे गुड़हल के फूल

1½ कप पानी

1 चम्मच शुद्ध गुलाब जल

1 स्प्रे बोतल

1–2 बूंदें विटामिन E ऑयल (वैकल्पिक)

बनाने की विधि

गुलाब और गुड़हल के फूल से बॉडी मिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले गुलाब और गुड़हल के फूलों को अच्छी तरह पानी से धो लें। इसके बाद एक पैन में पानी डालें। अब आपको इसमें गुलाब की पंखुड़ियां और गुड़हल के फूल डालने हैं। फिर धीमी आंच पर 10–15 मिनट तक उबालें। पानी का रंग हल्का गुलाबी होने पर गैस ऑफ कर दें। मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर छान लें। छने हुए पानी में गुलाब जल और विटामिन E ऑयल मिलाएं। तैयार मिस्ट को साफ स्प्रे बोतल में भर लें।