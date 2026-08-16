Besan Bhurji Recipe: जब भी हमें हल्की भूख लगती है, तो कई बार मन में बेसन के चीले का ख्याल आता है। जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है और बारिश के मौसम में यह बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। चीला नाश्ते या हल्की भूख मिटाने का बेहतरीन तरीका है लेकिन अगर बार-बार यही डिश खाई जाए, तो कई बार हम बोर हो जाते हैं। ऐसे में कुछ नया और अलग ट्र्राई करने का मन करता है। इसके लिए भुर्जी अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। जिस बनाने के लिए आपको अंडे की जरूरत नहीं है। इसे बेसन की मदद से आसानी से घर पर तैयार किया जा सकता है।

इस बार नाश्ते में कुछ अलग और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी बनाना चाहते हैं, तो बेसन की भुर्जी ट्राई कर सकते हैं। यहां दी गई रेसिपी की मदद से घर पर आसानी से बिना अंडे के भुर्जी बनाई जा सकती है। जिसे यूट्यूब चैनल योर फूड लैव द्वारा शेयर किया गया है।

सामग्री

बेसन – 1 कप

पानी – 1 कप

प्याज – 3

लहसुन – 3–4

अदरक – 1 इंच

हरी मिर्च – 2

टमाटर – 1

मक्खन 1–2 चम्मच

तेल – 1 चम्मच

हींग – 1/4 चम्मच

जीरा – 1 चम्मच

नमक – स्वादानुसार

हल्दी पाउडर – 1/4 चम्मच

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर – 1/4 चम्मच

धनिया पाउडर – 1/2 चम्मच

गरम मसाला- एक चुटकी

गरम पानी- जरूरत अनुसार

काली मिर्च- एक चुटकी

हरा धनिया – बारीक कटा हुआ आधा कप

बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन और पानी से घोल तैयार कर लें और इसे साइड में रख दें। अब मिक्सर जार में प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची डालकर बारीक काट लें। टमाटर को भी बारीक काट लें। अब एक नॉन स्टिक पैन में थोड़ा-सा बटर और तेल डालें। जब यह गर्म हो जाए तो इसमें जीरा और हींग डालें। इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह पकाएं। अब टमाटर और नमक डालकर इसे कुछ देर और पकाएं। जब टमाटर पक जाएं, तो इसमें हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर इन्हें भून लें।

अब बेसन के घोल को इसमें डाल दें और धीमी आंच पर पकने दें। कुछ देर बाद इसे भुर्जी की तरह मिक्स करें। बेसन को पकाने के लिए हल्का गर्म पानी डाल सकते हैं। इसे ढककर कुछ देर पकने दें। जब यह तैयार हो जाए, तो इसमें काली मिर्च पाउडर और हरा धनिया डालकर गार्निश करें। इसे आप ब्रेड के साथ खा सकते हैं।