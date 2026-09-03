Bhindi Ki Curry Kaise Banaen: रोजाना एक तरह की सब्जी खाकर हम कई बार बोर हो जाते हैं। कुछ सब्जी ऐसी होती हैं जो सूखी बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें बार-बार खाने का मन नहीं करता। भिंडी भी इनमें से एक है। अगर आप भी हर बार एक ही तरीके से भिंडी बनाते हैं, तो इस बार कुछ नई रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। भिंडी की सब्जी तो घरों में अक्सर बनाई जाती है, लेकिन थोड़ा तरल और चटपटे स्वाद के लिए इसकी कढ़ी बनाई जा सकती है। चावल के साथ इसका स्वाद बेहतरीन होता है। इसमें दही का इस्तेमाल होता है और यह पाचन को भी दुरुस्त बनाए रख सकती है।

रोज की सब्जी से हटकर कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो यहां दी गई रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसे आप लंच या डिनर कभी भी बना सकते हैं, जो बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी खूब पसंद आ सकती है। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी।

सामग्री

भिंडी: 200-300 ग्राम

दही: डेढ़ कप

बेसन: तीन-चार चम्मच

सूखी लाल मिर्च: दो-तीन

जीरा: एक चम्मच

सरसों के दाने: आधा चम्मच

मेथी दाना: आधा चम्मच

अदरक: एक इंच

प्याज: एक

नमक स्वादानुसार

बनाने का तरीका

सबसे पहले भिंडी को धोकर साफ कपड़े से अच्छी तरह सुखा लें, ताकि काटते समय उसमें लार न बने। इसे मोटे-मोटे टुकड़ों में काटें। अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें और कटी हुई भिंडी उसमें डाल दें। इसे तीन-चार मिनट तक चम्मच से चलाते हुए भूनें, ताकि यह हल्की सी कुरकुरी हो जाए। इसके बाद एक कटोरे में दही, बेसन, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर को एक साथ फेंट लें। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पतला पेस्ट बनाएं। ध्यान रहे कि घोल में कोई गांठ न रहे। अब फिर से कड़ाही में तेल गरम करें और उसमें जीरा तथा मेथी डालकर चटकने दें। फिर इसमें करी पत्ते, कटा हुआ प्याज और अदरक डालें। इसे तब तक पकाएं, जब तक कि उसका रंग हल्का सुनहरा भूरा न हो जाए।

फिर इसमें दही और बेसन का घोल मिलाएं। इसे मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए उबाल आने दें और फिर आवश्यकतानुसार पानी डालें। इसे आठ-दस मिनट तक पकने दें। इसके बाद भूनी हुई भिंडी को इसमें मिला दें और साथ ही नमक भी डाल दें। इसे मध्यम आंच पर दस-पंद्रह मिनट तक पकने दें। अब इसमें कसूरी मेथी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और आंच बंद कर दें। फिर एक पैन में देसी घी गरम करें और उसमें सरसों के दाने तथा साबुत सूखी लाल मिर्च डालें। भूनने के बाद इन्हें कढ़ी में मिला दें। इसे चावल या चपाती के साथ परोसें।