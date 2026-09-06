Besan Pyaz Paratha Recipe: हर बार एक ही तरह का नाश्ता खाकर कई बार हम बोर हो जाते हैं। आलू के पराठे, सैंडविच, स्प्राउट्स, पनीर पराठा, पोहा, समोसा और कचौरी को बार-बार खाने का मन नहीं करता है। ऐसे में बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी नाश्ते में कुछ नया खाने की डिमांड करते हैं। अगर आप भी इस तरह की ब्रेकफास्ट रेसिपी तलाश रहे हैं, तो यहां दी गई रेसिपी आपकी मदद कर सकती है।

दरअसल हम आपको बेसन प्याज के पराठे की रेसिपी बता रहे हैं, जिसे आप सुबह नाश्ते में कम समय में तैयार कर सकते हैं। यह आलू और पनीर के पराठे से स्वाद में काफी अलग होते हैं। इसकी फिलिंग कचौरी की तरह लगती है। इसकी रेसिपी इंस्टाग्राम पर संज्योत कीर ने शेयर की है। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका।

जरूरी सामग्री

गेहूं का आटा- 1 कप

नमक- स्वादानुसार

पानी- जरूरत के अनुसार

घी- 2 चम्मच

फिलिंग के लिए सामग्री

हरी मिर्च- 1

अदरक- 1 इंच

प्याज- 2 (बारीक कटी)

धनिया पाउडर- 1 चम्मच

सौंफ- 1/4 चम्मच

घी- 2 चम्मच

अजवाइन – 1/4 चम्मच

जीरा – 1/2 चम्मच

बेसन – 1/4 कप

नमक- स्वादानुसार

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर – 1/2 चम्मच

गरम मसाला – एक चुटकी

अमचूर पाउडर – 1/2 चम्मच

कसूरी मेथी पाउडर- 1/4 चम्मच

काला नमक- एक चुटकी

हरा धनिया- बारीक कटा

घी – जरूरत के अनुसार

बेसन प्याज पराठे बनाने का तरीका

सबसे पहले आटा तैयार करें। इसके लिए एक बाउल में आटा लें और उसमें नमक डालकर अच्छी तरह गूंथ लें। आप इसके ऊपर घी लगा सकते हैं, जिससे आटा सॉफ्ट बना रहेगा। इसे करीब 20-30 मिनट तक कपड़े से ढककर रख दें। जब तक आटा सॉफ्ट होने के लिए रखा है, तब तक इसकी फिलिंग तैयार करें।

फिलिंग के लिए एक बाउल में कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और प्याज डालें। सभी चीजों को बारीक काटें ताकि पराठे की फिलिंग बाहर न निकले। अब साबुत धनिया और सौंफ को दरदरा कूट लें। एक फ्राई पैन के अंदर घी डालें और इसमें कूटे हुए मसाले, अजवाइन और जीरा डालकर हल्का भून लें। अब गैस को बंद कर दें। इसमें बेसन को छानकर डाल दें और गैस को चालू करें। बेसन को हल्की आंच पर धीरे-धीरे भून लें। जब हल्की खुशबू आने लगे तो गैस को बंद कर दें और इस बेसन को एक बाउल में डाल दें। जब यह ठंडा हो जाए तो इसमें प्याज, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, कसूरी मेथी, काला नमक और ताजा धनिया डाल दें। इस मिश्रण को हल्के हाथों से अच्छी तरह मिक्स करें। अब तैयार आटे की लोई बनाएं और उसमें बेसन प्याज की फिलिंग को डालें। पराठा बेलकर अच्छी तरह घी की मदद से दोनों तरफ सेंक लें। इस तरह बाकी के पराठे तैयार करें। इसे आप चटनी या दही के साथ सर्व करें।