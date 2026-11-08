आजकल के व्यस्त जीवन में परिवार के साथ समय बिताने का मौका सिर्फ त्योहारों या खास मौकों पर ही मिल पाता है। इस बहाने से सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और मिलकर खुशियां मनाते हैं। दिवाली भी ऐसा ही एक खास अवसर है, जहां ज्यादातर लोग अपने घर जाकर त्योहार मनाते हैं। इस खास अवसर पर घर की सजावट, लक्ष्मी पूजन और मिठाइयां खूब बनाई जाती हैं।

दिवाली के मौके पर बनने वाले खाने का लक्ष्मी पूजन के दौरान भोग लगाया जाता है। उसके बाद ही परिवार के सदस्य मिठाइयों को खा सकते हैं। अक्सर जल्दबाजी और कामों के बीच मिठाई बनाने का समय नहीं मिल पाता है। अगर कुछ लास्ट मिनट भोग बनाने की रेसिपी तलाश रही हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है। दिवाली के शुभ अवसर पर भगवान को भोग लगाने के लिए बेसन की बर्फी बनाई जा सकती है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है।

जरूरी सामग्री

बेसन- 500 ग्राम

दूध- 2 कप

चीनी- 1 कप

पानी- जरूरत के अनुसार

इलायची पाउडर- 2 चम्मच

ड्राई फ्रूट्स

बेसन की बर्फी बनाने का तरीका

इस बर्फी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में बेसन और दूध का घोल तैयार कर लें। अब कड़ाही में घी डालकर गरम होने दें। फिर बेसन और दूध का घोल डाल दें। इसे लगातार धीमी आंच पर चलाते हुए भूनें। इसे तब तक भूनें जब तक बेसन का रंग भूरा न हो जाए। दूसरी तरफ एक पैन में चीनी और पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं। इसे गैस पर गरम होने के लिए रख दें। जब चीनी पानी में अच्छी तरह घुल जाए, तो समझ लीजिए कि चाशनी तैयार हो चुकी है। अब इस चाशनी को बेसन में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस मिश्रण को लगातार कड़ाही में चलाते रहें ताकि यह सतह पर चिपके न। जब मिश्रण कड़ाही छोड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि यह तैयार हो गया है। इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी काटकर डाल दें।

बर्फी को सेट करने के लिए एक प्लेट की सतह पर अच्छी तरह घी लगा दें। इसके बाद बेसन के मिश्रण को इसमें डालकर अच्छी तरह फैला लें। अब इसे सेट होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। इसके बाद बर्फी को टुकड़ों में काटकर स्टोर करके रख दें। इसका भोग लगाकर फिर आराम से खा सकते हैं।