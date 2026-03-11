चुकंदर को सिर्फ खाने के अलावा आप खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गालों और होंठों को कुदरती गुलाबी दिखाने के लिए आप चुकंदर से केमिकल फ्री टिंट बना सकते हैं। गुलाबी-गुलाबी गाल और होंठ चेहरे की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। घर पर आप चुकंदर से बड़ी आसानी से टिंट तैयार कर सकते हैं। इससे आपके गालों और होंठों को प्राकृतिक गुलाबी रंग मिलेगा। ऐसे में न तो आपको महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत पड़ेगी और न ही कोई साइड इफैक्ट का डर रहेगा। इसे लगाने से पहले बस आप एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें।

स्टेप-1

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

चुकंदर से टिंट बनाने के लिए आपको एक ताजे चुकंदर की जरूरत होगी। साथ में एक छोटा बर्तन, छलनी और स्टोरेज के लिए जार की जरूरत होगी।

स्टेप-2

चुकंदर को छीलें और काटें

टिंट बनाने के लिए अब आपको चुकंदर को छीलकर उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना है। ऐसा इसलिए ताकि इसका रस आसानी से निकल जाए।

स्टेप-3

चुकंदर उबालें

चुकंदर को पानी से धोकर आपको कटे हुए चुकंदर को एक बर्तन में डालना है। फिर पानी डालें। इसे बाद उसे 10-15 मिनट तक नरम होने तक उबालें।

स्टेप-4

अब निकालें रस

चुकंदर को उबालने के बाद अब आपको उसका रस निकालना है। इसके लिए उसके टुकड़ों को छान लें। रस को एक कटोरे में इकट्ठा कर लें।

स्टेप-5

गहरा रंग पाने के लिए करें ये काम

अगर आप टिंट का कलर डार्क चाहते हैं तो रस को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक वह थोड़ा गाढ़ा न हो जाए।

स्टेप-6

ठंडा होने दें

जब यह रस थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो गैस ऑफ कर दें। अब चुकंदर के जूस को इस्तेमाल करने से पहले कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें।

स्टेप-7

एलोवेरा जेल मिलाएं

टिंट को मुलायम और अप्लाई करने लायक बनाने के लिए जूस में थोड़ी मात्रा में एलोवेरा जेल मिलाएं। ऐसा करने से यह काफी सही हो जाएगा।

स्टेप-8

जार में स्टोर करें

तैयार मिश्रण को साफ जार या कंटेनर में डालें और स्टोर करें।

स्टेप-9

कैसे इस्तेमाल करें?

अपनी उंगलियों या मेकअप स्पंज से अच्छी मात्रा में लें। अब अपने गालों पर हल्के हाथों से ऊपर की ओर स्ट्रोक लगाते हुए लगाएं। इसे आप ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट कर सकती हैं। होंठों पर आप इसे फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें। किसी भी तरह के घरेलू उपाय को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें।