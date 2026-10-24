रोजाना घर से बाहर निकलने पर बाल धूल, मिट्टी, प्रदूषण और हवा के संपर्क में आते हैं। इससे बाल रूखे, बेजान और उलझे हुए दिखने लगते हैं। इसके अलावा कई लोगों के बाल ऑयली होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बार-बार इन्हें धोने की जरूरत पड़ती है। इससे बालों की प्राकृतिक चमक खो सकती है। ऐसे में बालों की देखभाल के लिए सिर्फ शैंपू और तेल काफी नहीं है। बल्कि कुछ घरेलू तरीकों की मदद से बालों को सिल्की, मुलायम और चमकदार बनाया जा सकता है। इसके लिए चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह त्वचा ही नहीं बल्कि बालों की देखभाल में भी फायदेमंद माना जाता है।

चुकंदर की मदद से आप बालों के लिए हेयर मास्क तैयार कर सकते हैं। जिससे बाल चमकदार और मुलायम हो सकते हैं। हालांकि इससे बना हेयर मास्क इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतें। अगर आपको एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या है, तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। यहां पर चुकंदर से हेयर मास्क बनाने का तरीका शेयर किया गया है। जिसकी मदद से इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और हेयर केयर रूटीन में मास्क को शामिल किया जा सकता है।

सामग्री

चुकंदर- 1

दही- 2 चम्मच

शहद- 1 चम्मच

नारियल तेल- 1 चम्मच

बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए ताजा चुकंदर लें और इसे धोकर अच्छी तरह छील लें। इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सर में ग्राइंड कर लें। इसका बारीक और स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। अब इसमें दही, शहद और नारियल का तेल डालें और अच्छी तरह सभी चीजों को मिक्स करें। इस तरह हेयर मास्क तैयार हो जाएगा। हालांकि अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है, तो उसे छोड़ सकते हैं। हेयर मास्क का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करें। अगर आपको किसी तरह जलन या असहजता महसूस हो रही है, तो इसे न लगाएं।

हेयर मास्क इस्तेमाल करने का तरीका

चुकंदर से बने इस हेयर मास्क का इस्तेमाल करने से पहले बालों को हल्का गीला कर लें। ग्लव्स पहन लें ताकि हाथों पर रंग न लगे। बालों की जड़ों से लेकर टिप तक मास्क को अच्छी तरह हाथों से लगाएं। इसे करीब 30 से 25 मिनट तक लगा रहने दें। अब माइल्ड शैंपू से बालों को धो लें। हफ्ते में एक या दो बार इस हेयर मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हेयर मास्क को फ्रिज में करीब दो दिन तक स्टोर करके रखा जा सकता है।

बालों पर चुकंदर से बना हेयर मास्क लगाने से पहले पैच टेस्ट करें। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है या त्वचा संबंधी समस्या है, तो इसका इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। अगर इसे लगाने पर जलन, अहसजता या परेशानी हो रही है, तो इसका इस्तेमाल न करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी तरह का बदलाव या घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।