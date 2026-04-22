DIY Beetroot Cheek Tint Natural Glow: कुछ लोग बहुत ज्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करते हैं। चेहरे पर मॉइश्चराइजर, बीबी क्रीम, लिप और चीक टिंट लगाते हैं। टिंट गालों और होंठो को प्राकृतिक गुलाबी (Pink Glow) रंग देता है। यह जल्दी ब्लेंड हो जाता है। नेचुरल या मिनिमल मेकअप लुक के लिए परफेक्ट माना जाता है। यूं तो मार्केट में स्टिक, लिक्विड या मूस फॉर्म में कई ब्रांड के टिंट उपलब्ध हैं। आप अगर केमिकल फ्री टिंट बनाना चाहते हैं तो चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह गालों और होंठों को नेचुरल गुलाबी निखार (Pink Glow) देता है, साथ ही इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट, विटामिन C और आयरन त्वचा के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट चेहरे या स्किन पर लगाने से पहले आपको पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए।

तरीका 1

सबसे पहले एक चुकंदर को काटकर मिक्सर में पीस लें। इसके बाद किसी साफ कपड़े से छानकर रस निकाल लें। इसे कांट के कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें। इस्तेमाल करने के लिए इसे कॉटन या उंगलियों से गालों पर लगाएं।

तरीका 2

चुकंदर का रस निकाल लें। दो चम्मच चुकंदर के रस में एक चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। किसी छोटे जार में स्टोर करें। इसे चेहरे और होंठों पर लगा सकते हैं।

चुकंदर से टिंट बनाने का विस्तार से जानें बनाने की विधि

एक ताजा चुकंदर लें। उसे छीलकर छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। पानी से धोकर एक बर्तन में डाल दें। थोड़ा पानी डालें इसे करीब 10-15 मिनट तक नरम होने तक उबालें। फिर उसका रस निकाल लें। छान लें। फिर रस को एक कंटेनर में डालें। अगर आप टिंट का कलर डार्क चाहते हैं तो रस को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक वह थोड़ा गाढ़ा न हो जाए। इसे कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें। टिंट को मुलायम और अप्लाई करने लायक बनाने के लिए जूस में थोड़ी मात्रा में एलोवेरा जेल मिलाएं। जार या कंटेनर में डालें और स्टोर करें।

इस तरह करें इस्तेमाल और बरतें यह सावधानी

अपनी उंगलियों या मेकअप स्पंज से अच्छी मात्रा में लें। अब अपने गालों पर हल्के हाथों से ऊपर की ओर स्ट्रोक लगाते हुए लगाएं। इसे आप ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट कर सकती हैं। होंठों पर आप इसे फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं। बदबू आने या रंग बदलने पर बिल्कुल भी न लगाएं।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”