Bajre Ki Kheer Recipe: सर्दियों के मौसम में खाने का स्वाग बढ़ जाता है। मौसमी सब्जी से लेकर मोटे अनाज का सेवन खूब किया जाता है। जो स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखता है। इस मौसम में खासतौर पर बाजरे का सेवन ज्यादातर घरों में किया जाता है। यह शरीर को एनर्जी देने और गर्म रखने में मदद करता है। इससे कई तरह की डिशेज बनाई जा सकती हैं। कई बार खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन होता है, लेकिन हर बार एक ही तरह की चीज खाना बोरिंग लग सकता है। ऐसे में आप बाजरे से कुछ अलग ट्राई कर सकती हैं। इससे मीठे में खीर बनाई जा सकती है।

घरों में खीर तो कई तरह की बनाई जाती है, लेकिन बाजरे की खीर का स्वाद अलग ही होता है। बाजरा मोटे अनाज में आता है और सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। पहाड़ी राज्यों में बाजरे की खीर आज भी काफी पसंद की जाती है। इसे बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इसका जायका मन को खुश कर देता है।

सामग्री

फुल क्रीम दूध: एक लीटर

बाजरा: 150 ग्राम

बादाम: छह-सात

काजू: पांच-छह

किशमिश: दो-तीन चम्मच

इलायची पाउडर: एक चम्मच

गुड़ या चीनी: स्वादानुसार

इस तरह बना सकते हैं बाजरे की खीर

बाजरे को गीले कपड़े में 15-20 मिनट के लिए भिगो दें। नमी से बाजरे का छिलका ढीला हो जाएगा, जिससे इसे निकालना आसान होगा। फिर बाजरे को मिक्सी में डाल कर हल्का सा पीसें, ताकि इसका छिलका उतर जाए। फिर इसे एक थाली में निकाल कर छिलका अलग कर लें। साफ किए हुए बाजरे को दो कप पानी के साथ प्रेशर कुकर में तीन-चार सीटी आने तक पकाएं। इसके बाद कुकर को अपने आप ठंडा होने दें। बाजरे के दानों को हाथ से दबाकर देखें कि वे पक गए हैं या नहीं, अगर ज्यादा सख्त रह गए हों, तो कुकर में एक सीटी और लगा सकते हैं। अब एक कड़ाही में उबला हुआ बाजरा और दूध डालें। इसे धीमी आंच पर बीस-पच्चीस मिनट तक पकने दें और बीच-बीच में चम्मच से चलाते रहें। चलाना इसलिए जरूरी है, ताकि यह कड़ाही के तले में चिपके नहीं।

इस बीच एक छोटे बर्तन में आधा कप पानी गरम करें और उसमें गुड़ डालें। इसे पूरी तरह पिघलने तक गरम करें। जब बाजरा नरम हो जाए और दूध में अच्छी तरह घुल जाए, तो उसमें बारीक कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश डालें। करीब दो मिनट तक पकाने के बाद इसमें इलायची पाउडर डाल कर आंच बंद कर दें। थोड़ा ठंडा होने पर इसमें गुड़ की चाशनी डाल कर अच्छी तरह मिलाएं। अब बाजरे की खीर बनकर तैयार है।