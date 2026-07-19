लंच या डिनर के लिए रोज की एक जैसी सब्जियां खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो मसालेदार सूखी अरबी की सब्जी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। मसालों के साथ आसान तरीके से तैयार होने वाली यह सब्जी स्वाद से भरपूर होती है। इसे आप रोटी, पराठे या नान के साथ खा सकते हैं।

अरबी की सब्जी कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन इसे मसालों के साथ बिना पानी के बनाया जाए तो इसका स्वाद मजेदार होता है। ग्रामीण इलाकों में इसे खूब पसंद किया जाता है। अगर आप लंच या डिनर में कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो मसाला अरबी की इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं मसालेदार सूखी अरबी की सब्जी बनाने का आसान तरीका, जो बड़ों के साथ-साथ बच्चों को भी खूब पसंद आएगी।

सामग्री

अरबी- 400-500 ग्राम

प्याज- एक

लहसुन- तीन-चार कलियां

हरी मिर्च- दो-तीन

अजवाइन- आधा चम्मच

हींग- एक चुटकी

जीरा- एक चम्मच

अदरक- एक इंच

धनिया पाउडर- एक चम्मच

दही- आधा कप

गरम मसाला पाउडर- एक चम्मच

नमक- स्वादानुसार

बनाने का तरीका

सबसे पहले अरबी को अच्छी तरह धो लें। फिर इसे कुकर में नरम होने तक उबालें। ठंडा होने पर इसके छिलके निकालकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें। अब प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को बारीक काटकर एक थाली में रख लें। इसके बाद कड़ाही में तेल गरम कर उसमें जीरा, तेज पत्ता, लौंग और अजवाइन हल्का सा भूनें। फिर कटा हुआ प्याज तथा लहसुन उसमें डाल दें और हल्का सुनहरा रंग आने तक भूनें। इसके बाद इसमें हींग, हल्दी और धनिया पाउडर डालें। इन्हें चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिला लें और कटी हुई हरी मिर्च तथा अदरक भी डाल दें। इसे धीमी आंच पर भूनें और फिर इसमें अरबी डाल दें। साथ ही नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर इसे चम्मच से पलटते हुए मिला लें।

इसे मध्यम आंच पर तब तक भूने, जब तक कि अरबी अच्छी तरह मसालों से लिपट न जाए। अब इसमें थोड़ा सा दही डालें और धीमी आंच पर ढक्कन रखकर दो से तीन मिनट तक पकाएं। अंत में इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर आंच बंद कर दें। अब अरबी मसाला बनकर तैयार है। इसे चपाती, ब्रेड या नान के साथ परोसा जा सकता है।