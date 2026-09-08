Aloo Kulcha Kaise Banaen: सुबह का ठंडा-ठंडा मौसम और शांत वातावरण में गर्म-गर्म नाश्ता पूरा दिन बना सकता है। ऐसे में अक्सर कुछ चटपटा और स्वादिष्ट खाने का मन करता है। इसके लिए कुलचा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह रोजाना के नाश्ते पोहा, चीला, पराठा, कचौरी और समोसा से अलग है। यह ज्यादातर बाजारों में मिलता है, जिसे बड़े ही चाव से खाया जाता है। हालांकि इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। जिसके लिए आपको तंदूर की जरूरत नहीं होगी। इसे तवे पर बना सकते हैं, इससे स्वाद में कोई अंदर नहीं आएगा। अगर आप नाश्ते के लिए इस तरह की डिश तलाश रहे हैं, तो यहां दी गई रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।

आलू कुलचा देखने में लगभग परांठे की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आटे की जगह मैदे का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें दही एवं बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। जिससे यह फूल कर नरम हो जाता है। इसका स्वाद परांठे से अलग होता है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को यह पसंद आता है।

जरूरी सामग्री

मैदा- 250-300 ग्राम

आलू- 200 ग्राम

दही- तीन-चार चम्मच

बेकिंग सोडा- आधा चम्मच

अजवाइन- एक चम्मच

नमक- स्वादानुसार

हरी मिर्च- दो-तीन

अदरक- एक इंच

अमचूर पाउडर- आधा छोटा चम्मच

धनिया पाउडर- एक चम्मच

गरम मसाला पाउडर- एक चम्मच

बनाने का तरीका

सबसे पहले एक थाली में मैदा को अच्छी तरह छान लें। अब उसमें दही, बेकिंग सोडा, हल्का सा नमक और तेल डालें। इन सभी को हाथ से अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे गुनगुने पानी के साथ नरम होने तक गूंथ लें। इसके बाद गुंथे आटे पर हाथ से चारों ओर तेल लगाएं और कपड़े या बर्तन से ढक कर दो-तीन घंटे के लिए छोड़ दें। इस बीच आलू को उबाल लें और ठंडा होने पर उसके छिलके निकाल कर हाथ से अच्छी तरह मसलें। फिर इसमें नमक, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया डालें। इन सभी को हाथ से मिला दें। अब गूंथे हुए मैदे की मध्यम आकार की लोइयां बनाएं। फिर एक लोई को बेलन की मदद से चपाती की तरह गोलाकार चपटा बनाएं और उस पर उबले आलू का मिश्रण बिखेर कर उसे हाथ से दबा दें। इसके बाद चपाती को चारों ओर से उठाकर बंद कर दें और उसका गोला बनाकर उसे पहले हाथ से फिर बेलन की मदद से चपटा करें। अब इसे गरम तवे पर सेकें और दोनों तरफ देसी घी का लेप लगाएं। इसी तरह दूसरे कुलचे भी तैयार करें। इन्हें चाय या अपनी मनपसंद चटनी के साथ परोसें।