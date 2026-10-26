करवाचौथ और त्योहारों के सीजन में महिलाएं कपड़ों की सिलाई और फिटिंग ठीक कराने के लिए दर्जी के खूब चक्कर लगा रही हैं। ऐसे में दर्जी भी सिर्फ नए कपड़े ही सिलने के लिए ले रहे हैं। पुराने कपड़े सही करने में वो अक्सर आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपका पुराना ब्लाउज टाइट हो गया है और दर्जी के पास उसे सही नहीं करवा पा रही हैं।

या फिर आपके पास दर्जी के चक्कर लगाने का समय नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्लाउज की अंदरूनी सिलाई में अतिरिक्त कपड़ा बचा हो, तो उसे खोलकर फिटिंग थोड़ी ढीली की जा सकती है। वहीं, हुक एक्सटेंडर या कपड़े की पट्टी की मदद से भी कुछ ब्लाउज की फिटिंग में बदलाव किया जा सकता है। यहां जानिए ब्लाउज को घर पर लूज करने के कुछ आसान तरीके, जो त्योहारों की तैयारी में आपके काम आ सकते हैं।

साइड की सिलाई खोलकर देखें

सबसे पहले आपको एक काम करना है अगर ब्लाउज कमर या छाती के पास टाइट हो रहा है, तो उसकी दोनों साइड की सिलाई चेक करें। क्योंकि कई ब्लाउज में अंदर की तरफ थोड़ा अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाता है। अगर ऐसा है, तो सिलाई खोलकर ब्लाउज को थोड़ा ढीला किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि ब्लाउज में लगे सिलाई के टांके सावधानी से खोलें। फिर अपनी जरूरत के हिसाब से दोबारा सिलाई करें।

हुक वाली पट्टी में एक्सटेंशन लगाएं

आजकल बाजार में या फिर ऑनलाइन साइट पर ब्लाउज के लिए एक्सटेंशन आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपका ब्लाउज सामने या पीछे हुक से बंद होता है। हुक लगाने पर खिंचाव महसूस होता है, तो हुक एक्सटेंडर लगा सकते हैं। ऐसा करने से ब्लाउज को बंद करने की जगह थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें यह तरीका सिर्फ तभी काम आएगा जब ब्लाउज थोड़ा ही टाइट हो और उसमें ज्यादा बदलाव की जरूरत न हो।

पीछे की तरफ कपड़े की पट्टी लगवाएं

अगर आपका ब्लाउज पीठ या छाती के आसपास ज्यादा टाइट हो गया है और साइड की सिलाई में अतिरिक्त कपड़ा नहीं बचा है, तो भी आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे में आप ब्लाउज के पीछे की तरफ कपड़े की पट्टी लगा सकती हैं। इसके लिए बस आपको एक काम करना है सबसे पहले मिलते-जुलते रंग या कॉन्ट्रास्ट कपड़े का चुनाव करना है जो इस ब्लाउज में जोड़ा जा सके। ब्लाउज के डिजाइन के हिसाब से यह पट्टी बीच में या हुक वाली जगह के पास लगाई जा सकती है। इससे फिटिंग में कुछ अतिरिक्त जगह मिल सकती है।

साइड में कपड़े की पट्टी जोड़ें

अगर ब्लाउज बाजू के नीचे या कमर के पास टाइट हो गया है, तो दोनों साइड में कपड़े की पतली पट्टी जोड़ सकती हैं। इसके लिए ब्लाउज से मिलता-जुलता कपड़ा चुनें। फिर इसके बाद पट्टी को जोड़ें। यह तरीका साधारण ब्लाउज में आसानी से अपनाया जा सकता है, जबकि भारी कढ़ाई, लेस या डिजाइन वाले ब्लाउज में पहले सिलाई की बनावट देखना जरूरी है।