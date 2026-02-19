Clothing and Styling Tips: हर इंसान दूसरे इंसान से रंग-रूप, कद-काठी और स्वभाव-ज्ञान में अलग-अलग होता है। अच्छी पर्सनालिटी लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती है। कुछ लोगों की हाइट ज्यादा होती है तो कुछ की थोड़ी कम। लड़कियों की बात करें तो वह खुद को लंबा दिखाने के लिए आसानी से हील्स कैरी कर लेती हैं। वहीं लड़कों की हाइट अगर कम हो तो वो क्या करें? छोटी हाइट वाले पुरुष खुद को लंबा दिखाने के लिए कुछ फैशन टिप्स फॉलो कर सकते हैं। इससे छोटे कद वाले लड़कों या आदमियों को हाइट थोड़ी ज्यादा दिखाने में मदद मिल सकती है। लंबा कद पर्सनालिटी को निखारने में मदद करता है। ऐसे में आप कुछ फैशन स्टालिंग टिप्स के जरिए खुद को लंबा दिखा सकते हैं।

एक रंग का फॉर्मूला

इसे चीट कोड भी कहा जाता है। इसमें सिर से पैर तक एक ही रंग पहनने से एक सहज ऊर्ध्वाधर रेखा बनती है। इससे शरीर पूरा लंबा दिखता है। काले रंग का कॉम्बिनेशन आकर्षक लगता है। इसके अलावा नेवी ब्लू, चारकोल, बेज, ऑलिव भी ट्राई कर सकते हैं। यह बिना किसी खास कोशिश के लंबे दिखने का सबसे आसान तरीका है। इसके लिए टी-शर्ट को डेनिम के साथ या स्मूथ स्वेटशर्ट को कार्गो पैंट के साथ पहन सकते हैं। टेक्सचर लुक को दिलचस्प बनाए रखता है, जबकि रंग उसे स्टाइलिश लुक देता है।

जूतों को अपनी पैंट से मिलाएं

अगर आप लंबा दिखना चाहते हैं तो अपने जूतों का रंग ऐसा चुनें जो आपकी पैंट से मिलता-जुलता हो। अगर आपके जूते आपकी पैंट से बिल्कुल अलग रंग के होते हैं, तो आपकी टांगें छोटी दिखती हैं। क्योंकि नजर वहीं रुक जाती है जहां से कंट्रास्ट शुरू होता है। जब रंग आपस में मिल जाते हैं तो आपकी टांगें लंबी दिखने लगती हैं। इसके लिए आप डार्क जींस के साथ डार्क कलर के जूते पहनें। हल्के रंग की डेनिम जींस के साथ आपको हल्के रंग के जूते पहनने चाहिए। मिट्टी के रंग की पतलून के साथ आपको भूरे रंग के स्नीकर्स पहनने चाहिए।

स्लिम-फिट पैंट करें ट्राई

पुरुष लंबा दिखने के लिए स्लिम-फिट पैंट ट्राई कर सकते हैं। ढीली पैंट आपके शरीर को चौड़ा दिखाती है। चौड़ाई से लंबाई कम लगती है। जबकि स्लिम फिट पैंट आपके पैरों की बनावट को निखारती है। साथ ही ध्यान ऊपर की ओर खींचती है। इसके लिए ऐसी पैंट चुनें जो बहुत ज्यादा दुबली-पतली हो और न ही स्किन से चिपकी हुई हो। आप स्लिम-फिट डेनिम, स्ट्रक्चर्ड कार्गो पैंट पहन सकते हैं। ट

हाइट ज्यादा दिखाने के लिए पहनें हाई-वेस्ट वाली पैंट

हाइट बढ़ाने का यह भी कारगर तरीका है। इसके लिए आप हाई-वेस्ट वाली पैंट पहन सकते हैं। जब अपनी कमर थोड़ा ऊपर दिखेगी तो आपकी टांगें लंबी और धड़ सुडौल दिखेगा। इसके लिए आप हाई-वेस्ट ट्राउजर के साथ टी-शर्ट को अंदर दबा कर पहनें। इसके अलावा हाई-राइज डेनिम के साथ आप क्रॉप्ड जैकेट ट्राई कर सकते हैं।

लंबी आस्तीनें पहननें

अगर आपकी हाइट कम है तो आपको लंबी आस्तीनें वाली शर्ट पहननी चाहिए। यह आंखों को नीचे की ओर खींचते का काम करती है। यह हाथों को भी लंबा दिखाती हैं, जिससे आपके शरीर का अनुपात संतुलित होता है। इसके लिए आप लंबी बाजू वाली टी-शर्ट, पूरी बाजू की सूती शर्ट, हल्के स्वेटशर्ट पहन सकते हैं।

बेल्ट लगाने से बचें

बेल्ट आपके पहनावे को बीच से काट देती है। इससे आपकी हाइट कम लग सकती है। अगर आपकी पैंट बिना बेल्ट के भी ठीक रही है तो आपको बेल्ट लगाने से बचना चाहिए। अगर इस्तेमाल करें तो भी उसे मैचिंग का रखने का प्रयास करें। जैसे काली पैंट पर काली बेल्ट ही लगाएं। भूरे रंग पर भूरी बेल्ट।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।