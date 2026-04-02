कुर्ती ऐसी चीज है जिसे कैजुअल से लेकर फॉर्मल तक हर किसी मौके पर पहना जा सकता है। इसलिए यह महिलाओं को इतनी ज्यादा पसंद होती है। कुर्ती में परफेक्ट और स्टाइलिश दिखने के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए। सस्ती और सिंपल कुर्ती में भी आप अच्छी दिख सकती हैं बस आपको उसे स्टाइल करने का तरीका पता होना चाहिए। एक ही कुर्ती को आप कई तरह से स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही सिंपल सी कुर्ती में अलग दिखने के लिए आपको ट्रेंडी डिजाइन के बॉटम्स भी ट्राई करने चाहिए। ऑफिस की गैदरिंग या प्रोफेशनल्स के साथ किसी मीटिंग में भी आप इसे पेयर कर सकती हैं। कुर्ती को अलग-अलग बॉटम्स के साथ पेयर करके अपना अलग फैशन स्टेटमेंट दिखा सकती हैं।

कैजुअल लुक

कुर्ती में कैजुअल लुक पाने के लिए आप इसे लेगिंग के साथ पेयर कर सकती हैं। साथ में स्नीकर्स पहनेम। स्लिंग बैग कैरी करें।

रोजमर्रा या आउटिंग के लिए भी यह परफेक्ट स्टाइल है।

ऑफिस स्टाइल

कुर्ती को ऑफिस के लिए स्टाइल करने के लिए आप इसके साथ स्ट्रेट फिट पैंट पहन सकती हैं। इसके साथ पैरों में हील्स पहनें।

प्रोफेशनल लुक, ऑफिस या मीटिंग के लिए परफेक्ट रहेगा।

एथनिक लुक

इसके लिए आप कुर्ती के साथ फ्लेयर्ड पलाजो या स्कर्ट पहन सकती हैं। साथ में दुपट्टा ले सकती हैं। इसमें आपको पारंपरिक लुक मिलेगा। फेस्टिव या पारिवारिक समारोह में पहन सकती हैं।

लेयर्ड लुक

कुर्ती में स्टाइलिश दिखने के लिए आप कुर्ती के साथ ऊपर लंबा श्रग या ओपन जैकेट पहन सकती हैं। साथ में न्यूट्रल कलर का बॉटम कैरी करें। साथ में क्लच या छोटा बैग लें। यह गेट-टुगेदर के लिए सही लुक है।

डेनिम चिक लुक

कुर्ती के साथ जींस पहन सकती हैं। साथ में स्नीकर्स पहनें। इससे आपको इंडो-वेस्टर्न स्टाइल लुक मिलेगा। इस तरह से आप एक ही कुर्ती को पांच अलग-अलग तरीकों से स्टाइल कर सकती हैं।

कुर्ती के साथ ट्राई करें ऐसे ट्रेंडी डिजाइन के बॉटम्स

सिगरेट पैंट

कुर्ती के साथ आप सिगरेट पैंट ट्राई कर सकती हैं। स्लिम फिट और स्ट्रेट बॉटम, जिन्हें सिगरेट पैंट के नाम से जाना जाता है। ऑफिस में पहनने के लिए यह बेस्ट रहेगा। कुर्ती में स्टाइल को परफेक्ट बनाने के लिए बॉटम को स्ट्रेट-कट या ए-लाइन कुर्ती के साथ पहनें। इस बात का ध्यान रखें कि कुर्ती की लंबाई घुटनों से ठीक ऊपर तक हो, ताकि स्ट्रेट लुक उभरकर आए।

स्ट्रेट पैंट के साथ पाएं मिनिमलिस्ट लुक

इन दिनों स्ट्रेट पैंट काफी ट्रेंड कर रहे हैं। कुर्ती के साथ आप इन्हें पहन सकती हैं। इससे आपको पेशेवर और स्टाइलिश दिखने के साथ मिनिमलिस्ट लुक मिलेगा। इस स्टाइल को फॉर्मल और कैजुअल दोनों तरह के मौकों पर पहन सकती हैं।