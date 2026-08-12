बार-बार हाथ धोने, हैंडवॉश और सैनिटाइजर के इस्तेमाल, डिटर्जेंट के संपर्क या शुष्क मौसम की वजह से हाथ रूखे और खुरदुरे हो सकते हैं। इससे बचने के लिए कई लोग दिनभर में कई बार क्रीम या मॉइश्चराइजर लगाते रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हाथ फिर से ड्राई महसूस होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है और आप कैसे इससे बच सकते हैं, आइए जानें इसके बारे में।

सबसे पहले समझें क्या है ‘नमी को लॉक करना’?

हाथ धोने के बाद त्वचा की ऊपरी सतह से पानी धीरे-धीरे उड़ने लगता है। अगर इसी समय त्वचा पर सही मॉइश्चराइजर लगाया जाए, तो यह त्वचा को हाइड्रेशन और नमी बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से ऊपर से पेट्रोलियम जेली या कोई गाढ़ा ऑइंटमेंट लगाया जा सकता है, जो नमी के तेजी से निकलने को कम करने में मदद करता है।

ऐसे अपनाएं 3-Step हैंड केयर रूटीन

स्टेप 1 : हाथ धोने के बाद पूरी तरह रगड़कर न सुखाएं

हाथ धोने के बाद तौलिये से जोर-जोर से रगड़ने के बजाय हल्के हाथ से थपथपाकर सुखाएं। त्वचा पर हल्की नमी रहने दें।

स्टेप 2 : हल्के नम हाथों पर मॉइश्चराइजर लगाएं

हाथ अभी पूरी तरह सूखने से पहले मॉइश्चराइजिंग क्रीम लगाएं। इससे त्वचा को नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

स्टेप 3 : बहुत ज्यादा ड्राईनेस हो तो ऊपर से लगाएं पतली परत

रात में हाथों की ड्राईनेस ज्यादा रहती है तो मॉइश्चराइजर के ऊपर पेट्रोलियम जेली या कोई फ्रेगरेंस-फ्री गाढ़ा ऑइंटमेंट की पतली परत लगाई जा सकती है। इसे खासतौर पर उंगलियों के आसपास, नकल्स और खुरदुरे हिस्सों पर लगाएं।

दिन और रात का तरीका अलग रखें

दिन में: हर बार क्रीम की मोटी परत लगाने के बजाय हाथ धोने के बाद जरूरत अनुसार मॉइश्चराइजर लगाएं।

रात में: सोने से पहले हाथों को साफ करके मॉइश्चराइजर लगाएं और बहुत रूखे हिस्सों पर ऊपर से पेट्रोलियम जेली की पतली परत लगा दें। रातभर हाथ किसी साबुन या डिटर्जेंट के संपर्क में नहीं आते, इसलिए यह समय गहरी मॉइश्चराइजिंग के लिए बेहतर हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य त्वचा देखभाल के लिए है। हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है, इसलिए किसी भी नए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करें।