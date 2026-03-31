गर्मियों की तेज धूप का असर घर की छत पर रखी पानी की टंकियों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। खासकर प्लास्टिक की टंकियां सूरज की सीधी किरणों के संपर्क में आते ही कुछ ही घंटों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। दोपहर तक हालात ऐसे हो जाते हैं कि टंकी का पानी हाथ लगाने तक में गर्म महसूस होता है और नहाने या रोजमर्रा के इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है। इतना ही नहीं, लगातार गर्म होने से पानी की ताजगी भी कम हो जाती है और कई बार हल्की बदबू या बासीपन भी महसूस होने लगता है। ऐसे में गर्मियों में पानी की टंकी को ठंडा रखने के लिए कुछ देसी आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं।

1- पेंट का कमाल

काले या गहरे रंग की टंकियां ज्यादा गर्म होती हैं। ऐसे में टंकी पर सफेद या हल्के रंग का पेंट करने से धूप का असर थोड़ा कम हो जाता है, जिससे पानी ज्यादा गर्म नहीं होता है।

2- शेड लगाएं

टंकी के ऊपर सीधी धूप से बचने के लिए प्लास्टिक शीट, ग्रीन नेट, टिन या फाइबर शेड लगाएं। इससे पानी ज्यादा गर्म नहीं होता है।

3- गीला बोरा

टंकी के ऊपर गीला बोरा, मोटा कपड़ा या फिर जूट का कपड़ा रखने से पानी ज्यादा गर्म नहीं होता है। समय-समय पर इसे पानी से गीला करते रहने से टंकी का तापमान कम रहता है।

4- अपनाएं ये देसी जुगाड़

टंकी के पानी का तापमान कम रखने के लिए एक और देसी जुगाड़ अपनाया जा सकता है। इसके लिए थर्माकोल शीट, जूट या टाट की बोरी, तार और सेलो टेप की जरूरत पड़ेगी।

-टंकी के साइज के हिसाब से थर्माकोल शीट काट लें और इसे चारों तरफ अच्छे से चिपका दें। शीट ज्यादा मोटी न हो। इसके बाद टंकी को जूट की बोरी से ढककर तार से बांध दें। इससे धूप का असर कम हो जाता है।



-सुबह के वक्त बोरी को हल्का गीला कर दें। गीली बोरी से टंकी के पानी का तापमान कम रहता है।

5- घास और थर्माकोल

इसके अलावा टंकी के आसपास सूखी घास, थर्माकोल शीट या इंसुलेशन शीट लगाने से गर्मी सीधे टंकी तक नहीं पहुंचती और पानी ठंडा रहता है। इसके अलावा टंकी को सीधा नीचे रखने के बजाए किसी स्टैंड पर रखें। इससे नीचे से आने वाले गर्मी कम हो जाती है।

6- पौधे लगाएं

टंकी के आसपास कई पौधे लगा सकते हैं या फिर बेल वाले पौधे लगाने से वहां का तापमान कम होता है और धूप का असर भी घटता है।

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