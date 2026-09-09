जब भूख लगी हो और गरमा-गरम फूली-फूली मुलायम रोटी मिल जाए तो मन खुश हो जाता है। तवे से उतरकर जब नरम-नरम और फूली हुई रोटी मिलती है तो उसकी बात ही अलग होती है। इस तरह की रोटी सबको पसंद आती है, लेकिन परेशानी उनको होती है जिनकी रोटी कुछ देर बाद सख्त होने लगती हैं।

कई बार रोटी फूलती भी नहीं है और पतली या कड़ी हो जाती है। अगर आपके घर में भी ऐसी समस्या होती है तो रोटी बनाने के तरीके में कुछ छोटे बदलाव करके इसे काफी हद तक दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं आटा तैयार करने से लेकर रोटी रखने तक किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

आटा न बहुत सख्त हो, न बहुत ढीला

अगर आप नरम रोटी बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत सही तरीके से आटा गूंथने से ही होती है। आटा गूंथते समय पानी एक साथ डालने के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके डालें। इसे अच्छी तरह गूंथकर ऐसा रखें कि आटा मुलायम और चिकना लगे।

इस बात का ध्यान रखें कि अगर आटा बहुत सख्त होगा तो रोटी भी कड़ी हो सकती है। वहीं बहुत ज्यादा ढीला आटा बेलने में परेशानी कर सकता है। जरूरत के हिसाब से पानी डालकर सही कन्सिस्टेंसी वाला आटा तैयार करें।

आटा गूंथकर तुरंत रोटी न बनाएं

जब भी आपको रोटी बनानी हो तो कोशिश करें आटा गूंथने के बाद उसे कम से कम 15-20 मिनट ढककर रख दें। ऐसा करने से आटे को आराम मिलता है और वह बेलने के लिए ज्यादा आसान हो जाता है।

आटे को किसी प्लेट या साफ गीले कपड़े से ढककर रखें ताकि उसकी ऊपरी सतह सूख न जाए। अगर आपके पास समय है तो थोड़ा ज्यादा समय भी दे सकती हैं, लेकिन आटे को खुला न छोड़ें।

बेलते समय बहुत जोर न लगाएं

रोटी को बेलते समय भी आपको बेलन को बहुत जोर से दबाने की जरूरत नहीं है। हमेशा हल्के हाथ से धीरे-धीरे बेलें और कोशिश करें कि रोटी हर जगह से लगभग बराबर मोटी हो।

बहुत मोटी रोटी अंदर से ठीक से नहीं पक सकती और बहुत पतली रोटी जल्दी सूख सकती है। रोटी को सही मोटाई में बेलना भी उसके नरम रहने में काफी फर्क डालता है।

तवा पहले से अच्छी तरह गर्म करें

कभी भी जल्दबाजी में रोटी न बनाएं। रोटी डालने से पहले तवा ठीक से गर्म होना चाहिए। ठंडे या कम गर्म तवे पर रोटी रखने से उसे पकने में ज्यादा समय लग सकता है और वह सूखने लगती है।

तवा बहुत ज्यादा धधकता हुआ भी न हो। सही गर्म तवे पर रोटी को जरूरत के मुताबिक दोनों तरफ से सेंकें और उसे बहुत देर तक तवे पर छोड़ने से बचें।

रोटी को जरूरत से ज्यादा न सेंकें

रोटी बनाने केबाद उसे सेंकते समय भी सावधानी बरतें। कई बार रोटी फूलने के इंतजार में हम उसे तवे पर जरूरत से ज्यादा देर तक रखते हैं। इससे उसकी नमी कम हो सकती है और ठंडी होने के बाद रोटी सख्त लगने लगती है।

जब रोटी अच्छी तरह सिक जाए और हल्के से फूलने लगे तो उसे तवे से उतार लें। गैस की आंच भी रोटी के आकार और मोटाई के हिसाब से कम-ज्यादा करनी पड़ सकती है।

घी लगाना है तो हल्का लगाएं

अगर आपको घी लगी रोटी पसंद है तो रोटी तैयार होने के बाद उस पर थोड़ा सा घी लगा सकती हैं। इससे रोटी का स्वाद बढ़ता है और वह नरम महसूस हो सकती है।

रोटियां खुली न छोड़ें

रोटी को तवे से उतारने के बाद खुली प्लेट में छोड़ने की बजाय तुरंत ढककर रखें। इसके लिए साफ सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकती हैं और फिर रोटियों को किसी ढक्कन वाले डिब्बे में रखें।