मशरूम का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह इम्यूनिटी मजबूत करने से लेकर, दिल की सेहत के लिए लाभकारी और विटामिन डी का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। मशरूम से कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जिनमें ग्रेवी से लेकर टिक्का तक शामिल है। अक्सर लोगों की समस्या रहती है कि मशरूम को सही से स्टोर कैसे किया जाए। एक बार पैकेट से निकालने के बाद इसे अगर जल्दी न बनाया जाए तो यह कुछ ही दिनों में खराब हो सकता है। दरअसल, मशरूम में पानी की मात्रा अधिक होती है, जिसके चलते अगर इन्हें सही से स्टोर न किया जाए तो ये जल्दी नरम पड़ सकते हैं और उन पर चिपचिपाहट भी आने लगती है। आइए जानते हैं इसे कैसे स्टोर किया जाए।

धोने कर स्टोर करना चाहिए या नहीं

बाजार से खरीदकर घर लाने के बाद अगर मशरूम को पानी से धोकर स्टोर करते हैं, तो इससे यह जल्दी खराब हो सकता है। दरअसल, मशरूम पानी सोख लेते हैं और अतिरिक्त नमी के चलते जल्दी खराब हो सकते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से ठीक पहले साफ करना बेहतर माना जाता है

रखने का सही तरीका

मशरूम को स्टोर करने के लिए पेपर बैग अच्छा माना जाता है। दरअसल, पेपर बैग अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करता है और मशरूम के आसपास हवा का प्रवाह बनाए रखता है। ऐसे में आप पेपर बैग में मशरूम को रखकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं।

प्लास्टिक के डिब्बे में रखना चाहिए या नहीं

काफी लोग मशरूम को लंबे समय तक चलाने के लिए प्लास्टिक के एयरटाइट डिब्बे या बैग में पैक करके रखते हैं। लेकिन इससे अंदर नमी जमा हो सकती है, जिससे मशरूम जल्दी नरम और चिपचिपे हो सकते हैं। अगर डिब्बे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें हवा आने-जाने की थोड़ी जगह होनी चाहिए, ताकि अतिरिक्त नमी जमा न हो।

फ्रिज या बाहर कहां रखें

मशरूम को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए फ्रिज में रखना ज्यादा बेहतर माना जाता है। दरअसल, कमरे के तापमान में ये जल्दी खराब हो सकते हैं। मशरूम को स्थिर और ठंडा तापमान पसंद होता है। इसके लिए मशरूम को फ्रिज के सूखी और साफ जगह पर रखें, जहां पैकेजिंग के अंदर अतिरिक्त नमी जमा न हो।

यह भी अपना सकते हैं तरीका

अगर आप मशरूम को किसी कंटेनर में रख रहे हैं, तो नीचे पेपर टॉवल की एक परत बिछा सकते हैं। पेपर टॉवल अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद कर सकती है। वहीं, पेपर टॉवल के गीला होने पर उसे बदल देना चाहिए। इसके साथ ही मशरूम को कभी भी काटकर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इससे यह जल्दी खराब हो सकता है। ऐसे में आप इन आसान तरीकों की मदद से मशरूम को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।\

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