Fun Game Ideas for Kids: आजकल के समय में सिर्फ बड़ों का ही नहीं बल्कि बच्चों का स्क्रीन टाइम भी काफी बढ़ गया है। खाली समय हो या छुट्टी का दिन ज्यादातर बच्चे रील स्क्रॉल करते हैं या फिर ऑनलाइन गेम खेलना पसंद करते हैं। ऐसे में माता-पिता को चिंता होती है कि बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखा जाए। बच्चे के बढ़ते स्क्रीन टाइम के पीछे माता-पिता की कुछ गलतियां भी जिम्मेदार हो सकती हैं। जब भी हम कोई जरूरी काम करते हैं, तो बच्चे का ध्यान भटकाने और काम को आसानी से करने के लिए उनके हाथ में फोन थमा देते हैं। यही वजह है कि धीरे-धीरे बच्चों का स्क्रीन टाइम जरूरत से ज्यादा हो सकता है। हालांकि ऐसा करना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है।

अगर आप भी अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं और उन्हें मजेदार तरीके से चीजों को सिखाना चाहते हैं, तो कुछ गेम खेल सकते हैं। घर की चीजों से कुछ मजेदार गेम बना सकते हैं, जिससे बच्चा व्यस्त रहेगा और उसका स्क्रीन टाइम भी कम हो सकता है।

चीजों को ढूंढने का गेम

किचन, बेडरूम, लिविंग रूम या स्टडी रूम में कई तरह की चीजें रखी होती हैं। बच्चे को एक्टिव रखने और सिखाने के लिए कुछ चीजों को ढूंढने के लिए कह सकते हैं। बच्चे को लकड़ी से बनी 3 चीजें, लिखने वाली चीज, किसी विशेष आकार की चीज को ढूंढने के लिए कह सकते हैं। इस तरह बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा हो सकती है और वह चीजों को समझकर ढूंढने की कोशिश करेगा। अंत में उसे नंबर या फिर प्राइज दे सकते हैं। इस तरह के गेम से बच्चे का स्क्रीन टाइम कम हो सकता है।

रंगों को पहचानने का गेम

बच्चे घर पर फ्री टाइम या छुट्टी के दिन बोर हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें मोबाइल देखने की बजाय कुछ ऐसे गेम में व्यस्त रख सकते हैं, जिससे उन्हें कुछ सीखने को मिल सके। रंगों की पहचान से जुड़ा यह आसान खेल बच्चों को पसंद आ सकता है। बच्चों को किसी कमरे में ऐसी चीजों को ढूंढने के लिए कह सकते हैं, जो लाल, पीली या किसी भी रंग की हो। इस तरह उन्हें रंगों का ज्ञान होगा और चीजों को समझने में भी मदद मिल सकती है।

शब्दों को ढूंढने का गेम

अगर बच्चा बड़े शब्दों को पढ़ सकता है, तो उसके लिए घर पर रखी कुछ ऐसी चीजों से खेल बना सकते हैं जिसपर कुछ लिखा हुआ हो। उन्हें कोई शब्द दे सकते हैं और उसे कमरे या घर में खोजने के लिए बोल सकते हैं। इस तरह बच्चे को भी कहें कि वह भी आपको ऐसा ही कोई शब्द दे। इससे बच्चे को लगेगा कि आप भी उसके साथ खेल रही हैं। इस तरह बच्चे का दिमाग भी एक्टिव रह सकता है।

बैलेंसिंग गेम

बच्चों को चीजों को बैलेंस करने के लिए उन्हें खेल से सिखाया जा सकता है। इसके लिए पेपर कप या स्टील के गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों से पेपर कप का पिरामिड बनवा सकते हैं। इसके अलावा उनके हाथ में गुब्बारा दें और नीचे पेपर कप को लाइन से लगा दें। अब गुब्बारे को हवा में उड़ाते हुए कप को एक के ऊपर एक रखें। इस तरह बच्चे को बैलेंस और फोकस सिखा सकते हैं।

इस तरह के गेम खेलने से बच्चों के सोचने-समझने की क्षमता बढ़ सकती है। यह तरीका बच्चों को आसपास की चीजों का ध्यान रखना सिखा सकती है। इसके अलावा बच्चा एक ही जगह पर बैठकर खेलने की बजाय चलता-फिरता रहेगा। सबसे खास बात यह है कि इन गेम्स की मदद से बच्चा कुछ समय स्क्रीन से दूर रहेगा और टीवी या मोबाइल देखने की जिद नहीं करेगा।