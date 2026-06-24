कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें खेलने-कूदने, नई चीजें सीखने और अपनी पसंदीदा गतिविधियों में तो खूब मजा आता है, लेकिन जैसे ही पढ़ाई का समय आता है, वे बहाने बनाने लगते हैं या पढ़ाई से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अक्सर माता-पिता को लगता है कि शायद बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है या उसकी सीखने की क्षमता कमजोर है। लेकिन ऐसे बच्चों को सही दिशा देने की जरूरत होती है।

दरअसल, कई बार बच्चों का ध्यान भटकना, पढ़ाई का तरीका पसंद न आना, दबाव महसूस करना या सही माहौल की कमी भी इसकी वजह हो सकती है। ऐसे में बच्चों को डांटने या मजबूर करने के बजाय उनकी रुचि और जरूरतों को समझकर सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। यहां कुछ तरीके बताए गए हैं, जो आपके बच्चे की पढ़ाई में रुचि बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

बच्चों पर पढ़ाई के लिए अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। इससे उनका पढ़ाई में मन और भी कम लगने लगता है। साथ ही एकदम से रूटीन फॉलो करवाने के बजाए आप उन्हें थोड़ा समय दें। रोजाना पढ़ाई के लिए निश्चित समय तय करें और धीरे-धीरे इसमें ढालने की कोशिश करें। इससे बच्चा दबाव महसूस नहीं करेगा और धीरे-धीरे उसकी पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ने लगेगी।

पढ़ाई को मजेदार बनाएं

बच्चे अधिक देर तक पढ़ाई करने से जल्दी बोर हो जाते हैं। ऐसे में उनकी पढ़ाई को थोड़ा रोचक बनाने की कोशिश करें। इसके लिए रंगीन चार्ट, क्विज, कहानी और खेलों की मदद से उनकी रुचि बढ़ाएं। बीच-बीच में उन्हें कुछ न कुछ मजेदार एक्टिविटि करवाते रहें। इससे बच्चा पढ़ाई में ज्यादा रुचि दिखाता है और उसे चीजों को सीखने में आसानी होती है।

डांटना छोड़ें

जब बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो पैरेंट्स अक्सर उन्हें डांटकर पढ़ने के लिए बैठा देते हैं। लेकिन इससे वह पढ़ाई में मन लगाने के बजाए इससे दूर भाग सकता है। ऐसे में सबसे पहले डांटना छोड़ें। बच्चे को दोस्त की तरह मोटिवेट करें। इससे वह आपकी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा।

छोटे लक्ष्य तय करें

एक साथ ज्यादा पढ़ाई कराने की बजाय छोटे लक्ष्य बनाएं। ज्यादा देर तक बैठने से बच्चे जल्दी ऊब जाते हैं। इसके लिए एक बार में एक अध्याय पूरा कराएं, 10 नए शब्द याद करना या फिर 5 सवाल हल करना। जब वह इस काम को पूरा कर ले तो उसकी तारीफ करें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और पढ़ाई में रुचि भी बनी रहती है।

माहौल जरूरी

कई बार टीवी, मोबाइल और अन्य शोर-शराबे वाली चीजें पढ़ाई से ध्यान भटका देती हैं। ऐसे में जब भी बच्चा पढ़ने बैठे तो शांत माहौल बनाएं। साथ ही उसे ऐसी जगह पढ़ने के लिए बैठाएं जहां पर चीजें व्यवस्थित हों और ध्यान भटकाने वाली वस्तुएं कम हों।

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