Broccoli Breakfast Ideas: ब्रोकली को ज्यादातर लोग सलाद के तौर पर खाते हैं। यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। हालांकि इसे रोज-रोज सलाद के रूप में खाकर कई बार हम बोर हो जाते हैं क्योंकि इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। ऐसे में इसे डाइट में शामिल करने के लिए कुछ और तरीके अपनाए जा सकते हैं। ब्रोकली से नाश्ते में कुछ ऐसी रेसिपी बनाई जा सकती हैं, जो कम समय में आसानी से तैयार हो सकती हैं।

नाश्ते में ज्यादातर लोग हेल्दी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी तलाशते रहते है। अगर आप ऐसी ही रेसिपी खोज रही हैं, तो ब्रोकली से बनने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी ट्राई कर सकती हैं। जिसे आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं इनकी रेसिपी क्या है।

ब्रोकली टोस्ट

सामग्री

ब्रोकली- 1

अदरक- 1 चम्मच

हरी मिर्च- 2

नमक- स्वादानुसार

ऑरिगेनो- 1 छोटी चम्मच

चिली फ्लैक्स- 1 छोटी चम्मच

पनीर- आधा कप

चीज- 1 कप

बनाने का तरीका

सुबह नाश्ते में इस स्वादिष्ट ब्रोकली टोस्ट रेसिपी को झटपट तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले ब्रोकली को उबाल लें। ध्यान रखें कि इसे ज्यादा देर तक न उबालें नहीं तो यह पूरी तरह गल सकती है। अब ब्रोकली, अदरक और हरी मिर्च को बारीक पीस लें। इस मिश्रण को एक बाउल में निकाल लें। इसमें नमक, ऑरिगेनो, चिली फ्लैक्स, पनीर और चीज डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ब्रेड स्लाइस लें और उसके ऊपर ब्रोकली के इस मिश्रण को समान रूप से फैलाएं। इसके ऊपर थोड़ी और चीज डाल दें। अब इस ब्रेड को बेक कर लें। जब यह तैयार हो जाए तो ऊपर से इटालियन सीजनिंग डाल सकते हैं।

ब्रोकली पराठा

सामग्री

ब्रोकली – 1 कप

अदरक- छोटा टुकड़ा

लहसुन- 2 से 3 कलियां

हरी मिर्च- 2

नमक- स्वादानुसार

हल्दी पाउडर- 1 छोटी चम्मच

लाल मिर्च पाउडर- 1 छोटी चम्मच

हरा धनिया- 1 छोटी कटोरी

तेल- जरूरत के अनुसार

आटा- 2 कप

घी- जरूरत के अनुसार

ऐसे बनाएं पराठे

मानसून के बाद मौसम में बदलाव देख सकते हैं। सुबह और शाम को हल्की ठंड महसूस होने लगती है। ऐसे में सुबह के समय नाश्ते में ब्रोकली के स्वादिष्ट और हेल्दी पराठे बना सकते हैं। इसके लिए ब्रोकली को अच्छी तरह धोकर पीस लें। अब एक पैन में हल्का तेल डालें। इसमें बारीक कटा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर मसालों को भून लें। अब इसमें ब्रोकली को डाल दें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें और ऊपर से बरीक कटा हरा धनिया डाल दें। पराठे की फिलिंग तैयार है। अब नरम आटा गूंथकर इसकी लोई बनाएं। इसमें फिलिंग भरें और पराठे को बेल लें। अब पैन में पराठा डालें और दोनों तरफ घी लगाकर अच्छी तरह सेंक लें। इस तरह बाकी के पराठे तैयार कर लें। इसे चटनी के साथ गरम-गरम सर्व करें।