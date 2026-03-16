क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बाजार से गोभी लेकर आएं और उसे जब घर में आकर काटें तो उसमें कीड़ें या सुंडी निकलें। कभी-कभी तो इन कीड़ों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि महिलाएं गोभी उठाकर फेंक ही देती हैं। क्योंकि कीड़ों को देखकर उनका मन खराब हो जाता है। ऐसे में गोभी को खरीदते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कीड़े वाली गोभी को आप पहचान सकते हैं बस आपको उसकी सही तकनीक पता होनी चाहिए। आइए जानें अंदर छिपे कीड़ों और सुंडियों से बचने के लिए किस तरह खरीदे ताजी गोभी।

सबसे पहले रंग देखें

गोभी खरीदते समय सबसे पहले आपको उसका रंग देखना चाहिए। अगर गोभी पर पीले, भूरे या काले धब्बे दिख रहे हैं तो इसे खरीदने से बचें। इसमें अंदर कीड़े छिपे हो सकते हैं।

फूलों के बीच गंदगी

अगर गोभी का रंग सफेद या हल्की क्रीम है लेकिन इसके फूलों के बीच गंदगी दिख रही है तो इसे न खरीदें। इनमें बहुत छोटे कीड़े हो सकते हैं। एकसार और साफ गोभी ही खरीदें।

दबाकर देखें

जब भी गोभी खरीदने बाजार जाएं तो उसे हल्के हाथ से दबाकर देखें। अगर आपको गोभी हल्की नरम लगे या छुने से इसके फूल टूटने लगे तो यह बासी हो सकती है। ताजी गोभी सख्त और मजबूत होती है।

पत्तियों पर भी ध्यान दें

गोभी के साथ-साथ उसकी पत्तियों पर भी ध्यान दें। अगर पत्तियों पर छोटे छेद दिख रहे हैं या फिर जाले हैं तो उसे न खरीदें। गोभी के पत्ते अगर चिपचिपे हैं तो उसे लेने से बचें। मुरझाई, पीली पत्तियों वाली गोभी न खरीदें।

गंध भी है पहचान का तरीका

अगर गोभी में अजीब सी गंध आ रही है तो ये अंदर से खराब हो सकती है। बहुत ज्यादा खुली या ढीली गोभी भी खराब हो सकती है। इन बातों का ध्यान रखकर आप कीड़े वाली गोभी खरीदने से बच सकते हैं।