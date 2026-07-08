Ripe vs raw banana identification tips: क्या आपके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि बाजार से साफ-सुथरे पीले-पीले केले घर लेकर आएं। लेकिन जैसे उसे खाने के लिए छिलका उतारे तो केला अंदर से सख्त और कच्चा हो। कई बार केले बाहर से पूरी तरह पीले और पके हुए दिखते हैं, लेकिन काटने पर अंदर का गूदा कच्चा या सख्त निकलता है। सोशल मीडिया पर ऐसे केले पहचानने के कई तरीके बताए जाते हैं, लेकिन क्या वे सच में काम करते हैं? आइए जानते हैं कौन-से संकेत भरोसेमंद माने जा सकते हैं और किन बातों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए।

सबसे पहले जानें क्या बिना काटे 100% पहचान संभव है?

तो इसका जवाब है नहीं। केले का छिलका उतारे बिना यह गारंटी से नहीं बताया जा सकता कि वह अंदर से पूरी तरह पका है या नहीं। हालांकि, कुछ बाहरी संकेत आपको अंदाजा लगाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानें इसके बारे में।

डंठल का रंग देखें

अगर केला पूरी तरह पीला है, लेकिन उसका डंठल (ऊपरी हिस्सा) गहरे हरे रंग का है, तो हो सकता है कि फल पूरी तरह न पका हो। लेकिन यह भी सच है कि यह सिर्फ एक संकेत है, क्योंकि कुछ किस्मों के केले पकने के बाद भी डंठल थोड़ा हरा रह सकता है।

केला हल्का दबाकर देखें

पका हुआ केला हल्का-सा दबाने पर थोड़ा नरम महसूस होता है। अगर वह बहुत ज्यादा सख्त लगे, तो उसके पूरी तरह न पकने की संभावना हो सकती है। यह तरीका भी कुछ हद तक कारगर साबित हो सकता है। लेकिन सिर्फ सख्ती के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता।

छिलके का रंग एक जैसा है या नहीं?

अगर केले का रंग एकदम समान पीला है और कहीं भी प्राकृतिक हल्के भूरे धब्बे नहीं हैं, तो जरूरी नहीं कि वह पूरी तरह पका हो। लेकिन यह तरीका भी बहुत सीमित होता है। क्योंकि हर पका हुआ केला धब्बेदार हो, यह जरूरी नहीं है।

अब जानेंगे सोशल मीडिया पर वायरल ये दावे… कितने सही?

दावा 1: केले को पानी में डालकर पहचान सकते हैं?

सच: ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि पानी में डालने से केले के अंदर के पकने का पता चल जाता है। दावा 2: सिर्फ सूंघकर पता चल जाएगा

सच: पके केले की खुशबू जरूर अलग होती है, लेकिन सिर्फ खुशबू से यह तय नहीं किया जा सकता कि अंदर का गूदा पूरी तरह पका है। दावा 3: सिर्फ रंग देखकर पहचान लें

सच: नहीं। बाहर का रंग हमेशा अंदर के पकने की गारंटी नहीं देता।

बाहर से पीला और अंदर से कच्चा केला क्यों होता है?

इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। फल को समय से पहले तोड़ लिया गया हो। पकने की प्रोसेस पूरी न हुई हो। स्टोरेज के दौरान तापमान सही न रहा हो। कुछ मामलों में फल का छिलका जल्दी पीला हो जाता है, जबकि गूदे को पूरी तरह पकने में अधिक समय लगता है।

आखिर बाहर से पीला और अंदर से कच्चा केला क्यों होता है?

समय से पहले तोड़ लिया गया हो

अगर केला पूरी तरह पकने से पहले ही तोड़ लिया जाए, तो बाद में उसका छिलका तो पीला हो सकता है, लेकिन गूदा पूरी तरह नहीं पकता।

तापमान सही न मिलना

केला 13–20°C के आसपास बेहतर तरीके से पकता है। बहुत कम तापमान से उसकी पकने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इससे छिलका पीला दिख सकता है, लेकिन गूदा कच्चा रह सकता है।

किस्म का फर्क

सभी केले एक जैसे नहीं होते। कुछ किस्मों का गूदा पकने के बाद भी थोड़ा सख्त रहता है। इसलिए सिर्फ बनावट देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि केला कच्चा है।

खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?

बहुत ज्यादा हरे डंठल वाले केले लेने से बचें। जिन केलों पर हल्के भूरे धब्बे दिखने लगे हों, वे आमतौर पर अधिक पके और मीठे होते हैं। केला हाथ में लेने पर हल्का नरम महसूस होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा दबा हुआ नहीं।

यह भी जानें

केला तोड़ने के बाद भी पकता रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह Climacteric Fruit है। यानी पेड़ से तोड़ने के बाद भी इसमें प्राकृतिक रूप से पकने की प्रक्रिया जारी रहती है। इसी वजह से इसे अक्सर हल्का कच्चा होने पर ही बाजार के लिए भेज दिया जाता है।