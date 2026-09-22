Paka hua papita kaise pahchane: पपीता सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है ये तो आपको पता होगा ही। लेकिन आजकल केमिकल से फलों को पकाने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। ऐसे में लोगों के मन में यही सवाल होता है कि जो फल हम खरीदकर खा रहे हैं तो वह भी कहीं केमिकल से पका तो नहीं है।

जो पपीता बाहर से एकदम पीला और चमकदार दिख रहा है, कहीं उसे जल्दी पकाने के लिए केमिकल तो नहीं इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सिर्फ रंग देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि पपीता प्राकृतिक तरीके से पका है या नहीं।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में हिमांशी शर्मा, चीफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, ISIC मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल ने बताया कि पूरी तरह पीला या सुनहरा-पीला पपीता होना अपने आप में केमिकल से पकाए जाने का सबूत नहीं है। पपीते की किस्म, उसे किस मौसम और परिस्थितियों में उगाया गया है और किस अवस्था में तोड़ा गया है, इन सबका असर उसके रंग पर पड़ सकता है। आइए जानें विस्तार से जानें इसके बारे में।

तो फिर पका हुआ पपीता खरीदते समय क्या देखें?

पपीते की खुशबू पर दें ध्यान

अच्छा पका हुआ पपीता आमतौर पर हल्की मीठी और फल जैसी खुशबू देता है। पपीता पीला होने के बावजूद अगर उसमें पके फल जैसी खुशबू बिल्कुल नहीं आ रही है, तो वह केमिकल से पका हो सकता है।

हल्का दबाने पर बहुत सख्त न हो

पका हुआ पपीता बहुत सख्त नहीं होता है। उंगली से बहुत हल्का दबाने पर इसमें थोड़ी नरमी महसूस हो सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा मुलायम या दबाने पर धंसने वाला पपीता जरूरत से ज्यादा पका हो सकता है।

सिर्फ बाहर का रंग देखकर फैसला न करें

अगर पपीता बाहर से चमकीला पीला है, लेकिन बहुत सख्त है और अंदर से काटने पर फल का रंग फीका या पकाव असमान नजर आता है, तो यह फल केमिकल से पका हो सकता है। लेकिन ये संकेत भी यह साबित नहीं करते कि फल को किसी रसायन से पकाया गया है।

पपीता पकाने में कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है?

फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का इस्तेमाल व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। एथिलीन पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हार्मोन है और सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर इसका उपयोग फल पकाने के लिए किया जाता है।

दूसरी तरफ, कैल्शियम कार्बाइड का गलत तरीके से इस्तेमाल चिंता का विषय है। इससे ऐसे पदार्थ निकल सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए फल पकाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

क्या घर पर कोई टेस्ट करके पता लगा सकते हैं?

ऐसा कोईटेस्ट नहीं है जिससे यह पक्के तौर पर पता लगाया जा सके कि पपीता किस तरीके से पकाया गया है। कुछ संकेत हैं जिन्हें देखकर आप सावधान हो सकते हैं। जैसे बाहर से पीला होने के बावजूद पपीते का बहुत सख्त रहना, पके फल जैसी खुशबू न आना या अंदर से पकाव का असमान होना। लेकिन इनमें से किसी एक संकेत के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि पपीता केमिकल से ही पकाया गया है।

नेचुरल तरीके से पका पपीता खरीदने के टिप्स

अगर आप बाजार से पपीता खरीद रहे हैं तो सिर्फ यह देखकर न चुनें कि कौन सा फल सबसे ज्यादा पीला या चमकदार है। रंग के साथ उसकी खुशबू, हल्की नरमी और पूरे फल की स्थिति देखें।

हमेशा विश्वसनीय विक्रेता से फल खरीदें। साथ ही फल काटने से पहले उसे अच्छी तरह धो लें, ताकि उसकी सतह पर लगी मिट्टी या दूसरी गंदगी हट सके।

अगर किसी दुकान पर बार-बार संदिग्ध तरीके से पकाए गए फल बिकते नजर आते हैं, तो इसकी शिकायत स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से की जा सकती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी चिंता के लिए अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें।