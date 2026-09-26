Chemically Ripened Bananas: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो केमिकल से पकाए गए केलों के बारे में चेतावनी देते हैं। ऐसे में ग्राहकों को क्या करना चाहिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने KIMS हॉस्पिटल, ठाणे की चीफ डायटीशियन अमरीन शेख से बात की। उन्होंने बताया कि जागरूक रहना अच्छी बात है, लेकिन घबराने या वायरल वीडियो में दिए गए संदेशों पर भरोसा करना सही नहीं है। शेख ने कहा कि हर असमान रंग वाला केला केमिकल से पकाया हुआ नहीं होता। रखने के तरीके, ट्रांसपोर्ट और तापमान के आधार पर केला प्राकृतिक रूप से भी असमान रंग का हो सकता है।

केमिकल से पके केले

केमिकल से पकाए गए केले वे होते हैं, जिन्हें तोड़ने के बाद जल्दी पकाने के लिए कुछ पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपर्ट के अनुसार पहले केले पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का अवैध इस्तेमाल होता था, इसलिए आज भी इसके प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। हालांकि आजकल ज्यादातर बड़े सप्लायर केले पकाने के लिए एथिलीन गैस जैसे सुरक्षित तरीके का इस्तेमाल करते हैं। यह गैस फलों में प्राकृतिक रूप से बनने वाले पकने वाले हार्मोन जैसा ही काम करता है।

भारत में फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल पर रोक है क्योंकि गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह जहरीले पदार्थ छोड़ सकता है। जिससे सेहत को खतरा हो सकता है। शेख के अनुसार सख्त नियमों और बेहतर निगरानी की वजह से इसके इस्तेमाल में कमी आई है। हालांकि ग्राहकों को सावधान रहना चाहिए। उन्हें यह नहीं मानना चाहिए कि गहरे पीले रंग के सभी केले असुरक्षित हैं।

क्या रंग से पहचान सकते हैं केमिकल से पके केले?

केले केमिकल द्वारा पके हैं या नहीं, इस बात का पता सिर्फ रंग देखकर नहीं लगाया जा सकता। केमिकल से पकाए गए केले कभी-कभी बाहर से पीले और डंठल या सिरे के पास हरे दिख सकते हैं। जबकि प्राकृतिक रूप से पका केला भी ऐसा ही दिख सकता है। शेख के अनुसार केमिकल से पकाए गए फलों की बनावट, गंध और स्वाद ज्यादा मायने रखते हैं। पीले होने के बावजूद उनमें प्राकृतिक खुशबू नहीं होती और वे असामान्य रूप से सख्त महसूस हो सकते हैं।

क्या केमिकल से पके केले असुरक्षित होते हैं?

अगर फलों को पकाने के लिए एथिलीन जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, तो उन्हें सुरक्षित माना जा सकता है। लेकिन अगर साफ-सफाई का ध्यान रखे बिना गैर कानूनी केमिकल का इस्तेमाल किया जाए, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। शेख के अनुसार फलों को अच्छी तरह धोएं और भरोसेमंद जगह से खरीदें।

ऐसे केले चुनें जो छूने में सख्त हों लेकिन बहुत ज्यादा चमकदार न हों। जिनमें हल्की प्राकृतिक खुशबू हो और केमिकल की गंध न हो।

ऐसे फलों से बचें जो घर पर बहुत तेजी से पक जते हैं या असमान रूप से खराब हो जाते हैं। मौसमी फलों को भरोसेमंद जगहों से खरीदना ज्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है।

जागरूकता जरूरी है लेकिन डर फैलाने वाले मैसेज गुमराह करने वाले हो सकते हैं। शेख ने कहा कि आज बाजार में मिलने वाले ज्यादा केले सुरक्षित होते हैं। वायरल शॉर्टकट पर भरोसा करने की बजाय ग्राहकों को साफ-सफाई, सीमित मात्रा में सेवन और सोच समझकर खरीदारी करने पर ध्यान देना चाहिए।