भारतीय महिलाओं के पारंपरिक परिधान में साड़ी का विशेष स्थान है। सदियों से खूबसूरती, गरिमा और संस्कृति का प्रतीक रही साड़ी की बात हो और उसमें बनारसी साड़ी का जिक्र न आए, ऐसा शायद ही कभी हो। बनारसी साड़ी भारत की सदियों पुरानी बुनाई परंपरा की पहचान है। इसे तैयार करने में कई बार हफ्तों या महीनों का समय लग जाता है, जिसके चलते इसकी कीमत भी हजारों से लाखों रुपये तक होती है। बनारसी साड़ी भारत की सबसे बेहतरीन और परंपरिक रेशमी साड़ियों में से एक है, जो अपने शुद्ध रेसम, उत्तम सोने-चांदी की जरी और बेहतरीन कढ़ाई के लिए जानी जाती है। बनारसी साड़ियों को महिलाएं ज्यादातर शादियों, त्योहारों और अन्य खास अवसरों पर पहनना पसंद करती हैं।

बनारस घूमने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक देश और विदेश से आते हैं। इस दौरान जब महिलाएं दुकान पर साड़ी खरीदने के लिए पहुंचती हैं, तो कई बार असली और नकली बनारसी साड़ी में फर्क नहीं कर पाती। क्योंकि बाजार में पावरलूम और मशीन से बनी नकली साड़ियों की भरमार है। अगर आप केवल कीमत के आधार पर असली साड़ी की पहचान कर रहे हैं तो गलत भी हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं असली बनारसी साड़ी की पहचान किस तरह करें।

1- बुनाई पर दें ध्यान

पारंपरिक असली बनारसी साड़ी हाथ से या करघे पर बेहद बारीकी से बुनी जाती है। इसकी बुनाई को ध्यान से देखकर आप असली साड़ी की पहचान कर सकते हैं। पारंपरिक करघे या हाथ से बुनी गई बनारसी साड़ी के डिजाइन उभरे हुए, साफ और एकसमान दिखाई देते हैं। वहीं, मशीन से बुनी हुई साड़ी में ये डिजाइन इतने साफ तरीके से नजर नहीं आते हैं।

2- साड़ी को पलटकर देखें

असली बनारसी साड़ी की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे पलटकर देखें। हाथ से बुनी साड़ी में डिजाइन कपड़े का हिस्सा होता है, इसलिए पीछे की तरफ धागों की हल्की-फुल्की बुनावट और फ्लोट्स (धागों का पैटर्न) दिखाई देता है। जबकि, मशीन से बनी साड़ियों में अक्सर पीछे की ओर लंबे, ढीले धागे, अधिक साफ और एक जैसा पैटर्न हो सकता है।

3- जरी से करें पहचान

अगर आपको असली जरी की परख है तो बनारसी साड़ी की पहचान आसानी से कर सकते हैं। दरअसल, पारंपरिक बनारसी साड़ियों में असली जरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो चांदी पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है। इसकी चमक हल्की और शाही होती है। वहीं, नकली जरी बहुत ज्यादा चमकदार या पीले रंग की दिखाई देती है और साथ ही कुछ समय बाद इसकी चमक फीकी पड़ जाती है।

4- रेशम से कर सकते हैं पहचान

बनारसी साड़ी की पहचान उसके कपड़े को छूकर भी किया जा सकता है। दरअसल, इसे बनाने में आमतौर पर शुद्ध रेशम का उपयोग किया जाता है, जिसे हाथ लगाने पर कपड़ा काफी मुलायम, चिकना और हल्का महसूस होता है। साथ ही इसकी चमक अन्य कपड़ों की तुलना में अधिक होती है।

5- डिफेक्ट से कर सकते हैं पहचान

कई बार कपड़ों में हल्की सी असमानता या धागों की मामूली अनियमितता देखने को मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह डिफेक्टिव या असली नहीं है। हाथ से बुनाई के दौरान कपड़े पर हल्की अनियमितता देखने को मिल सकती है। साथ ही मशीन से बने कपड़ों में हर पैटर्न बिल्कुल एक जैसा होता है, जबकि हैंडलूम में कहीं न कहीं हल्की सी असमानता जरूर देखने को मिल सकती है।

इन तीन चीजों पर भी दें ध्यान

बनारसी साड़ी खरीदते वक्त सिल्क मार्क, हैंडलूम मार्क और जीआई टैग पर भी जरूर ध्यान दें। इससे असली बनारसी साड़ी की पहचान करना काफी आसान हो जाता है।

जीआई टैग: अगर साड़ी पर जीआई टैग लगा हुआ है, तो ये यह प्रमाणित करता है कि साड़ी खास बुनाई क्षेत्र और उसके आसपास के पारंपरिक बुनकरों द्वारा बनाई गई है।

सिल्क मार्क: असली रेशम की साड़ी पर सिल्क मार्क भी देखकर उसकी पहचान कर सकते हैं। सिल्क मार्क का मतलब साड़ी में इस्तेमाल किया गया रेशम प्राकृतिक है।

हैंडलूम मार्क: साड़ी पर लगा हैंडलूम मार्क इस बात का प्रमाण देता है कि वह मशीन नहीं बल्कि, हाथकरघे पर बनी गई है।

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