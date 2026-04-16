ज्यादा तापमान और लू की वजह से गर्मियों में अक्सर टमाटर की फसल की पैदावार पर खराब असर पड़ता है। आपूर्ति में कमी होने की वजह से गर्मियों में इसके भाव भी बढ़ जाते हैं। आप घर में भी टमाटर उग सकते हैं। अगर पौधे को सही पोषण मिलेगा तो यह जल्दी बढ़ते हैं और फल भी जल्दी आ सकते हैं। इसके साथ ही ड्रिप सिंचाई सिस्टम का इस्तेमाल करके पौधों की जड़ों तक सीधा पानी और खाद पहुंचाया जा सकता है। इससे पौधे जल्दी बढ़ते हैं। आइए जानें घर में टमाटर उगाने का स्टेप-बाय-स्टेप सही तरीका।

सही हाइब्रिड किस्म का करें इस्तेमाल

घर में टमाटर उगाने के लिए सही हाइब्रिड किस्म का इस्तेमाल करें। जैसे हिमशिखर किस्म गर्मी और बदलते मौसम को सहन कर सकती है। अच्छे बीज लेने के साथ-साथ आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए।

आधुनिक तकनीकों का करें प्रयोग

घर में टमाटर उगाने के लिए सही बीज का चयन करने के साथ-साथ आपको आधुनिक तकनीकों की जानकारी जुटानी चाहिए। इसके लिए आप ड्रिंप सिंचाई और मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करें। इससे पानी बचत होती है। साथ ही मिट्टी में नमी बनी रहती है। इससे टमाटर के पौधे खराब होने की संभावना कम होती है।

इस तरह की मिट्टी का करें चुनाव

टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का भुरभुरा और उपजाऊ होना जरूरी है। इसके साथ ही मिट्टी में गोबर की खाद या फिर कम्पोस्ट डाल सकते हैं। इसे पौधे को उर्वरकता मिलती है। साथ ही पौधे को धूप और लू से बचाने के प्रबंध भी करें। कीड़े और रोग लगने से बचाने के लिए संतुलित खाद डालें। माटरों को उस स्थान पर न लगाएं जहां हाल ही में बैंगन, मिर्च या आलू उगाए गए हों।

घर में इस तरह उगाएं टमाटर

बगीचे की मिट्टी में जैविक खाद मिलाएं। इसके बाद गमले में इसे डालें। पानी बचाने और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए गमले में 1 से 2 इंच मोटी जैविक खाद की परत बिछा दें। बीजों को 1/4 इंच गहराई में मिट्टी में बोएं। अंकुरण के लिए मिट्टी को नम रखें। ऐसा गमला चुनें जिसमें जल निकासी की सही व्यवस्था हो।

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Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।