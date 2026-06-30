स्ट्रॉबेरी अपने पोषक तत्वों और स्वाद के लिए जानी जाती है। इसमें फाइटोकेमिकल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर जैसे कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका सेवन शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। अक्सर लोग बाजार से स्ट्रॉबेरी खरीद कर खाना पसंद करते हैं। लेकिन आप इसे अपनी बालकनी के पौधों के साथ गमलों में भी उगा सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने घर के गार्डन और छत पर भी स्ट्रॉबेरी का पौधा लगा सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर स्ट्रॉबेरी लगाने का तरीका और इसकी देखभाल कैसे करें।

गमला

स्ट्रॉबेरी के लिए आप 8 से 12 इंच गहरा और चौड़ा गमला लें सकते हैं। दरअसल, इसकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती हैं, ऐसे में छोटे गमले में ये फल आसानी से उगाया जा सकते हैं। हालांकि, गमले के नीचे ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए, ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से निकल सके।

मिट्टी

स्ट्रॉबेरी के लिए भुरभुरी, हल्की और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए आप 40% बगीचे की मिट्टी, 30% अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कम्पोस्ट, 20% कोकोपीट और 10% रेत या परलाइट को अच्छे से मिला दें। यह मिश्रण पौधों की जड़ों को पर्याप्त हवा और पोषण देने में मदद करता है, जिससे पौधे की वृद्धि तेजी से होती है।

पौधा लगाने का तरीका

आप नर्सरी से भी स्ट्रॉबेरी का पौधा खरीद सकते हैं। गमले में पौधा लगाते वक्त ध्यान रखें कि इसके बीच वाला हिस्सा मिट्टी के ऊपर ही रहे। इसे पूरी तरह मिट्टी में दबाने से पौधा सड़ सकता है। अगर बीज से पौधा उगा रहे हैं, तो अंकुर निकलने में 2-4 सप्ताह या उससे अधिक भी समय लग सकता है।

धूप

स्ट्रॉबेरी के पौधे के लिए रोजाना कम से कम 6-8 घंटे धूप की जरूरत होती है। ऐसे में इस गमले को अपनी बालकनी या छत के उस जगह पर रखें जहां सुबह या हल्की दोपहर की अच्छी धूप मिलती हो।

पानी देने का समय

स्ट्रॉबेरी के पौधे की मिट्टी में हमेशा हल्की नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन पानी जमा न हो। गर्मियों में रोज या दो दिन पर एक बार पानी दे सकते हैं। वहीं, ठंड या बारिश के मौसम में मिट्टी सूखने पर ही पानी दें।

खाद डालने का सही तरीका

स्ट्रॉबेरी के पौधों में 15 से 20 दिनों पर जैविक खाद डाल सकते हैं। बहुत अधिक नाइट्रोजन वाली खाद को देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पत्तियां अधिक बढ़ती हैं और फल कम लगते हैं। अगर घर की बनी गोबर की खाद है तो और भी अच्छा है। वहीं, फूल और फल आने के समय पोटाश युक्त जैविक खाद देना चाहिए।

कीटों से कैसे बचाएं

स्ट्रॉबेरी के पौधे को कीटों और रोगों से बचाने के लिए इसके आसपास साफ-सफाई रखें। जरूरत पड़ने पर नीम के तेल का स्प्रे करें।

कितने दिन में निकलता है फल

आमतौर पर स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाने के 3 से 4 महीने बाद फल निकलना शुरू हो जाता है। वहीं, अगर आपने नर्सरी का तैयार पौधा लगाया है, तो 6-8 सप्ताह में भी फल मिल सकते हैं। फूल आने के कुछ सप्ताह बाद फल लाल होने लगते हैं। जब स्ट्रॉबेरी पूरी तरह लाल और चमकदार दिखने लगे, तभी उसे तोड़ें।

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