Gamle Mein Palak Kaise Ugaye: हरी सब्जियां खाना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। खासकर सर्दियों के सीजन में मेथी, मूली, सरसों का साग, बथुआ और पालक खूब मिलती हैं। पत्तेदार सब्जियां जल्दी सूख जाती हैं, यही वजह है कि इन्हें बाजार से लाकर तुरंत या फिर एक या दो दिन में बनाया जाता है। कई बार हम इन्हें खरीद लाते हैं और बना नहीं पाते। ऐसे में ये सूख जाती हैं और इनका स्वाद भी कम हो सकता है। अगर आप घर पर ताजी हरी सब्जियां खाना चाहते हैं, तो इन्हें घर पर उगाना बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सितंबर के महीने में कुछ सब्जियों के बीज लगाकर उनकी फसल सर्दियों तक तैयार हो सकती है। जिसमें पालक भी शामिल है।

अगर आप घर पर पालक उगाने की सोच रहे हैं, तो यह मौसम सही हो सकता है। पालक को बढ़ने के लिए ठंडे मौसम की जरूरत होती है। इसे लगाने के लिए आपके पास जगह नहीं है, तो चिंता न करें। दरअसल हम आपको पालक के बीजों को गमले या कंटेनर में लगाने का तरीका बताने जा रहे हैं। जिससे आपको इसे बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। आइए जानते हैं घर पर पालक लगाने का तरीका।

सबसे पहले चुनें कंटेनर

पालक को उगाने के लिए सबसे पहले सही कंटेनर या गमले का चुनाव करना जरूरी है। अगर कंटेनर छोटा होगा, तो पौधे की जड़ों को फैलने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपके घर में कम जगह है, तो गमले या कंटेनर में पालक लगा सकते हैं। इसके लिए करीब 6 से 8 इंच का गमला या कंटेनर चुनें। इसमें नीचे ड्रेनेज के लिए छेद होने चाहिए जिससे अंदर जलभराव की समस्या न हो।

मिट्टी का मिश्रण तैयार करें

पालक की बेहतर ग्रोथ के लिए सही मिट्टी का चुनाव जरूरी माना जाता है। इसके लिए 40 प्रतिशत सामान्य मिट्टी, 30 प्रतिशत कंपोस्ट या वर्मीकंपोस्ट, 20 प्रतिशत कोकोपीट और 10 प्रतिशत रेत लें। इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करके मिट्टी तैयार करें और गमले या कंटेनर में भर दें।

पालक के बीजों को बोएं

मिट्टी तैयार होने के बाद पालक को लगाने के लिए स्वस्थ बीजों का चुनाव करें। नर्सरी से आप बीजों को खरीद सकते हैं। मिट्टी में करीब 1 से 1.5 सेमी अंदर तक इन्हें डालें। बीजों के बीच करीब 2 से 3 इंच का गैप रखें जिससे उन्हें अंकुरित होने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। अब ऊपर से मिट्टी डालें।

सही देखभाल है जरूरी

पालक के बीजों को गमले में लगाने के बाद ऊपर से पानी का छिड़काव करें। मिट्टी में नमी बनाएं रखें और ज्यादा पानी न दें। रोजाना हल्का पानी दें ताकि बीजों को अंकुरित होने में आसानी हो। गमले या कंटेनर को ऐसी जगह पर रखें जहां उसे कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप मिल सके। हालांकि ज्यादा धूप से पौधे को बचाएं।

पालक की कटाई करना

पालक के बीजों को अंकुरित होने में करीब एक हफ्ते का समय लग सकता है। वहीं बीज बोने के करीब 25 से 35 दिनों बाद पालक कटाई के लिए तैयार हो सकता है। इसके बाद आप इसके बड़े-बड़े पत्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कंटेनर ज्यादा चौड़ा नहीं है, तो आप पालक के बीजों को दो से तीन कंटेनरों में लगा सकते हैं।